2023 Hero Xtreme 200S 4V को OBD2 संगत इंजन के साथ किया गया लॉन्च, मिले नए कलर ऑप्शन और ये बड़े अपडेट

2023 Hero Xtreme 200S 4V को OBD2-compliant इंजन के साथ 141250 रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) कीमत में लॉन्च किया गया है। हीरो ने नई Xtreme 200S 4V को डुअल-टोन रंग विकल्पों में पेश किया है। इनमें मून येलो पैंथर ब्लैक मेटालिक और एक प्रीमियम स्टील्थ एडिशन शामिल है। वहीं इसमें सस्पेंशन ड्यूटी को सेवेन-स्टेप अडजस्टेबल मोनो-शॉक यूनिट द्वारा कंट्रोल किया जाता है।

Hero Xtreme 200S 4V launched with OBD2 compliant engine

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp ने आज भारतीय बाजार में नई Xtreme 200S 4V स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल को 1,41,250 रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) में लॉन्च किया है। कंपनी ने जानकारी दी है कि इच्छुक ग्राहक 2023 Hero Xtreme 200S 4V को देश भर में अधिकृत डीलरशिप पर खरीद सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि बाइक को इस अपडेट में क्या कुछ नया मिला है। डिजाइन और कलर ऑप्शन हीरो ने नई Xtreme 200S 4V को डुअल-टोन रंग विकल्पों में पेश किया है। इनमें मून येलो, पैंथर ब्लैक मेटालिक और एक प्रीमियम स्टील्थ एडिशन शामिल है। वहीं, नई हीरो एक्सट्रीम 200एस 4वी में एलईडी डीआरएल के साथ दो एलईडी हेडलाइट्स, डुअल-टोन कलर, स्पोर्टी ग्राफिक्स और एलईडी लाइट गाइड के साथ एलईडी टेल लैंप्स दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अब इसमें एक नया स्प्लिट हैंडलबार, मस्कुलर रियर काउल और स्पोर्टी कॉम्पैक्ट एग्जॉस्ट है भी मिलता है। फीचर्स और इंजन नई हीरो एक्सट्रीम 200S 4V पूरी तरह से डिजिटल एलसीडी मीटर से लैस है, जो गियर इंडिकेटर, इको-मोड इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर और ट्रिप मीटर प्रदर्शित करता है। इसके अलावा इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, रियर हगर और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन भी मिलता है। अब ये स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल XSense तकनीक के साथ 200 cc 4-वाल्व, ऑयल-कूल्ड, OBD2 और E20-अनुरूप इंजन द्वारा संचालित है। ऐसे में कहा जा सकता है कि बाइक अपने पूर्ववर्ती मॉडल की तुलना में कम प्रदूषण करेगी। ये इंजन 8,000 आरपीएम पर 19 एचपी की अधिकतम शक्ति और 6,500 आरपीएम पर 17.35 एनएम का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है। सस्पेंशन और ब्रेकिंग 2023 Hero Xtreme 200S 4V पर सस्पेंशन ड्यूटी को सेवेन-स्टेप अडजस्टेबल मोनो-शॉक यूनिट द्वारा कंट्रोल किया जाता है। वहीं, ब्रेकिंग के लिए नई Xtreme 200S 4V में सिंगल-चैनल ABS के साथ अपडेटेड फ्रंट और रियर पेटल डिस्क ब्रेक मिलते हैं। इच्छुक ग्राहक इसे हीरो के किसी भी आधिकारिक शोरूम से बुक करके खरीद सकते हैं।

Edited By: Rammohan Mishra