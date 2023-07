देश के ट्रकों में भी मिलेगा AC के साथ कार जैसा केबिन, सरकार ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को दी मंजूरी

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा N2 और N3 कैटेगरी से संबंधित ट्रकों के केबिन में एयर कंडीशनिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशन को अनिवार्य करने के लिए मसौदा अधिसूचना को मंजूरी दे दी गई है और ये निर्णय ट्रक ड्राइवरों के लिए आरामदायक कामकाजी स्थितियां प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन साबित होगा। आइए पूरी खबर जानते हैं।

Govt approves draft notification for mandating air-conditioned truck cabins

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। जल्द ही देश के ट्रक ड्राइवरों को बेहतरीन तोहफा मिलने वाला है। दरअसल, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि ट्रकों के केबिन में एयर कंडीशनिंग सिस्टम को अनिवार्य करने के लिए मसौदा अधिसूचना को मंजूरी दे दी गई है। उन्होने इस विषय में ट्वीट किया और कहा कि तैयार किए गए इस मसौदे में N2 और N3 कैटेगरी के तहत ट्रक शामिल हैं। क्या है पूरी खबर, आइए जान लेते हैं। ट्रक ड्राइवरों मिलेगी लग्जरी केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा, "N2 और N3 कैटेगरी से संबंधित ट्रकों के केबिन में एयर कंडीशनिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशन को अनिवार्य करने के लिए मसौदा अधिसूचना को मंजूरी दे दी गई है। ट्रक चालक सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।" गडकरी ने कहा, ये निर्णय ट्रक ड्राइवरों के लिए आरामदायक कामकाजी स्थितियां प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन साबित होगा, जिससे उनकी दक्षता में सुधार होगा और ड्राइवर की थकान की समस्या का समाधान होगा। गडकरी ने पहले भी कही थी ये बात इसको लेकर पिछले महीने, मंत्री ने कहा था कि ट्रक चालक परिवहन क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है और उनकी कामकाजी परिस्थितियों और मन की स्थिति से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गडकरी ने कहा था कि जल्द ही ट्रकों के लिए वातानुकूलित केबिन अनिवार्य कर दिए जाएंगे। इस बात पर अफसोस जताते हुए कि ट्रक ड्राइवरों को अत्यधिक गर्मी की स्थिति में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, मंत्री ने कहा था कि वह लंबे समय से ट्रक ड्राइवरों के लिए वातानुकूलित केबिनों पर जोर दे रहे हैं। यहां तक ​​​​कि कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे लागत में वृद्धि होगी।

