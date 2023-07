Bahubali Cattle Fence: National Highways के दोनों साइड लगेगी फौलादी दीवार, नितिन गडकरी ने बताया पूरा प्लान

Nitin Gadkari ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ये जानकारी साझा की है। उन्होने लिखा यह इंस्टॉलेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्तीसगढ़ यात्रा से पहले एक प्रदर्शन के रूप में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बांस को क्रेओसोट तेल से उपचारित किया जाता है और एचडीपीई के साथ लेपित किया जाता है जिससे यह स्टील का एक मजबूत विकल्प बन जाए।

Implementation of Bahu Balli Cattle fence along highways being planned to prevent cattle from crossing road

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार मवेशियों को सड़क पार करने और खतरनाक दुर्घटनाओं का कारण बनने से रोकने के लिए भारत में राजमार्गों पर बहु ​​बल्ली मवेशी बाड़ (Bahu Balli cattle fence) लगाने की योजना बना रही है। उन्होने कहा कि ये बाड़ 1.20 मीटर ऊंची होगी और इसे एक व्यापक समाधान के रूप में शुरू करने के लिए National Highway-30 के सेक्शन 23 पर स्थापित किया जाएगा। Nitin Gadkari ने ट्विटर हैंडल पर साझा की जानकारी Nitin Gadkari ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ये जानकारी साझा की है। उन्होने लिखा, "यह इंस्टॉलेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्तीसगढ़ यात्रा से पहले एक प्रदर्शन के रूप में काम करेगा।" बाड़ की तस्वीरें साझा करते हुए, गडकरी ने कहा कि बांस का उपयोग करके निर्मित मवेशी बाड़, मवेशियों को दुर्घटना से बचाने के लिए एक प्रभावी और पर्यावरण-अनुकूल समाधान प्रदान करती है। ऐसे बनाया गया है बहु बल्ली मवेशी बाड़ उन्होंने बताया कि बांस को क्रेओसोट तेल से उपचारित किया जाता है और एचडीपीई के साथ लेपित किया जाता है, जिससे यह स्टील का एक मजबूत विकल्प बन जाए। सुरक्षा और दीर्घायु सुनिश्चित करने के लिए बाड़ को क्लास 1 की फायर रेटिंग प्राप्त है। गडकरी ने कहा, बहु बल्ली मवेशी बाड़ (Bahu Balli cattle fence) का उद्देश्य सभी राजमार्गों को टिकाऊ बनाना और वन्यजीवों और मवेशियों को कम से कम नुकसान पहुंचाना है। किया गया है कठोर परीक्षण नितिन गडकरी ने कहा कि बैंबू क्रैश बैरियर का इंदौर के पीथमपुर में नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स (NATRAX) जैसे विभिन्न सरकारी संस्थानों में कठोर परीक्षण किया गया और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयोजित फायर रेटिंग टेस्ट के दौरान इसे क्लास 1 का दर्जा दिया गया। (सीबीआरआई)रुड़की में। इसके अलावा, बैरियर को इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा भी मान्यता दी गई थी। मंत्री ने कहा कि बांस बैरियर का पुनर्चक्रण मूल्य 50-70 प्रतिशत है, जबकि स्टील बैरियर का पुनर्चक्रण मूल्य 30-50 प्रतिशत है।

Edited By: Rammohan Mishra