Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ब्रिटेन पहुंची यूरोप की पहली Ferrari F80, दुनिया में है सिर्फ तीन कारें, कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 01:00 PM (IST)

    ब्रिटेन में एक अरबपति को यूरोप की पहली Ferrari F80 डिलीवर की गई है, जिसके बाद इस कार की फिर से चर्चा हो रही है। फरारी की इस कार में क्‍या खासियत हैं। ...और पढ़ें

    Hero Image

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत ही नहीं दुनियाभर में कई रईस लोगों की सबसे पहली पसंदीदा कार Ferrari होती है। इस कार को खरीदने के लिए कई दौलतमंद लोग पैसे की जगह सिर्फ स्‍टेटस सिंबल को देखते हैं। अगर हम कहें कि Ferrari एक ऐसी कार भी ऑफर कर रही है जिसे खरीदने के लिए बड़े अरबपतियों को भी एक बार सोचना पड़ जाए। यह कार कौन सी है और किस तरह की खासियत के साथ किस कीमत पर इसे ऑफर किया जाता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैंं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ferrari F80 है बेहद खास कार

    फरारी की ओर से दुनियाभर में सबसे खास कारों को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से ऐसी ही एक कार के तौर पर Ferrari F80 को उपलब्‍ध करवाया जाता है। हाल में ही इस गाड़ी की एक यूनिट को ब्रिटेन के एक अरबपति को डिलीवर किया गया है।

    क्‍या है खासियत

    निर्माता की ओर से इस कार को सीमित संख्‍या में ऑफर किया जा रहा है। इसकी खासियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ब्रिटेन में एक अरबपति को डिलीवर की गई कार यूरोप की इकलौती कार है और दुनिया में ऐसी सिर्फ तीन ही कारें हैं। 

    कितना दमदार इंजन

    जानकारी के मुताबिक फरारी की ओर से इस कार में 1200 सीसी की क्षमता का वी6 हाइब्रिड इंजन दिया जाता है। जिससे इसे 900 हॉर्स पावर मिलती है। इंंजन के साथ ही इसमें हाइब्रिड तकनीक भी दी जा रही है जिससे इसकी पावर बढ़कर 1200 हॉर्स पावर तक हो जाती है। यह कार इतनी तेज है कि सिर्फ 2.15 सेकेंड में ही 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्‍पीड से चलाई जा सकती है। सिर्फ 5.75 सेकेंड में ही यह कार 0 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्‍पीड पकड़ सकती है। इसकी टॉप स्‍पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा तक है।

    कैसे हैं फीचर्स

    फरारी की ओर से इस कार में कार्बन फाइबर अलॉय व्‍हील्‍स, कार्बन फाइबर बोनट, सिजर डोर, एल्‍यूमिनियम बॉडी और ऑल व्‍हील तकनीक को दिया गया है। साथ ही इस कार को खरीदने से पहले एक्‍सटीरियर से लेकर इंटीरियर तक को अपनी पसंद के मुताबिक करवाया जा सकता है।

    कितनी है कीमत

    Ferrari F80 की कीमत 3.9 मिलियन यूरो के करीब से शुरू होती है। जिसके बाद अपनी पसंद के बदलाव करवाने पर इसकी कीमत बढ़ जाती है। भारतीय रुपये में इसकी शुरुआती एक्‍स शोरूम कीमत करीब 30 से 35 करोड़ रुपये तक हो सकती है।