Elon Musk की Tesla के लिए नवंबर का महीना रहा धीमा, हुई सिर्फ इतनी कारों की बिक्री

Elon Musk की टेस्ला के लिए नवंबर का महीना कारों की बिक्री के मामले में धीमा रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से भारत में कितनी यूनिट्स
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत में इलेक्ट्रिक सेगमेंट के वाहनों की मांग को देखते हुए कई निर्माताओं की ओर से बेहतरीन विकल्प ऑफर किए जा रहे हैं। अमेरिकी वाहन निर्माता Tesla भी भारत में अपनी Model Y की बिक्री कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ला के लिए बीता महीना धीमा रहा है। निर्माता की ओर से पिछले महीने के दौरान कितनी यूनिट्स की बिक्री देशभर में की गई है। निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी में किस तरह की खासियत दी जाती हैं। किस कीमत पर इसे खरीदा जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
कैसा रहा प्रदर्शन
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ला भले ही दुनिया के कई देशों में अपनी कारों की बिक्री करती है। लेकिन भारत में बीता महीना Elon Musk की टेस्ला के लिए धीमा रहा है। निर्माता ने बीते महीने के दौरान देशभर में 48 यूनिट्स की बिक्री की है।
लगातार विस्तार कर रही है टेस्ला
टेस्ला की ओर से भारत में लगातार विस्तार किया जा रहा है। जुलाई में मुंबई में पहले शोरूम के उद्घाटन के बाद निर्माता की ओर से दिल्ली के एयरोसिटी में दूसरे शोरूम को शुरू किया गया था। जिसके बाद नवंबर के आखिर में गुरुग्राम में भी टेस्ला की ओर से ऑल इन वन सेंटर को शुरू किया गया है।
किस गाड़ी की होती है बिक्री
निर्माता की ओर से भारत में फिलहाल सिर्फ एक ही गाड़ी को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से Model Y को ही भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है।
क्या है खासियत
टेस्ला की इलेक्ट्रिक एसयूवी मॉडल वाई में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाता है। इस गाड़ी में 15.4 इंच टचस्क्रीन, हीटेड और वेंटिलेटिड सीट्स, एंबिएंट लाइट्स, रियर व्हील ड्राइव, नौ स्पीकर, एईबी, ब्लाइंड स्पॉट कॉलिजन वार्निंग, टिंटेड ग्लास रूफ जैसे कई बेहतरीन फीचर्स को दिया गया है।
कितनी है रेंज
Tesla Model Y को निर्माता की ओर से कम और लॉन्ग रेंज बैटरी के विकल्प के साथ ऑफर किया गया है। इस कार को सिंगल चार्ज के बाद 500 और 622 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है।
कितनी है कीमत
टेस्ला की मॉडल वाई की एक्स शोरूम कीमत 59.89 लाख रुपये रखी गई है। इसके टॉप वेरिएंट के तौर पर ऑफर किए जाने वाले लॉन्ग रेंज वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 67.89 लाख रुपये है।
