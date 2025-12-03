Elon Musk की Tesla के लिए नवंबर का महीना रहा धीमा, हुई सिर्फ इतनी कारों की बिक्री

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में इलेक्‍ट्रिक सेगमेंट के वाहनों की मांग को देखते हुए कई निर्माताओं की ओर से बेहतरीन विकल्‍प ऑफर किए जा रहे हैं। अमेरिकी वाहन निर्माता Tesla भी भारत में अपनी Model Y की बिक्री कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्‍ला के लिए बीता महीना धीमा रहा है। निर्माता की ओर से पिछले महीने के दौरान कितनी यूनिट्स की बिक्री देशभर में की गई है। निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली इलेक्‍ट्रिक एसयूवी में किस तरह की खासियत दी जाती हैं। किस कीमत पर इसे खरीदा जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

कैसा रहा प्रदर्शन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्‍ला भले ही दुनिया के कई देशों में अपनी कारों की बिक्री करती है। लेकिन भारत में बीता महीना Elon Musk की टेस्‍ला के लिए धीमा रहा है। निर्माता ने बीते महीने के दौरान देशभर में 48 यूनिट्स की बिक्री की है।

लगातार विस्‍तार कर रही है टेस्‍ला टेस्‍ला की ओर से भारत में लगातार विस्‍तार किया जा रहा है। जुलाई में मुंबई में पहले शोरूम के उद्घाटन के बाद निर्माता की ओर से दिल्‍ली के एयरोसिटी में दूसरे शोरूम को शुरू किया गया था। जिसके बाद नवंबर के आखिर में गुरुग्राम में भी टेस्‍ला की ओर से ऑल इन वन सेंटर को शुरू किया गया है।

किस गाड़ी की होती है बिक्री निर्माता की ओर से भारत में फिलहाल सिर्फ एक ही गाड़ी को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से Model Y को ही भारत में बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जा रहा है।