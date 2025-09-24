Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ducati Panigale V4 R आएगी भारत, 2026 में होगी लॉन्‍च, 330 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्‍यादा है टॉप स्‍पीड

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 04:00 PM (IST)

    Ducati Panigale V4 R भारत में सामान्‍य मोटरसाइकिल के साथ ही सुपर बाइक्‍स को भी काफी पसंद किया जाता है। कई निर्माताओं की ओर से सुपर बाइक सेगमेंट में कई उत्‍पाद ऑफर किए जाते हैं। लेकिन जल्‍द ही डुकाटी की ओर से पेनिगेल वी4 आर को भारत में लॉन्‍च किया जाएगा। इस बाइक को कब भारत में लाया जाएगा। इसकी क्‍या खासियत हैं। आइए जानते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    Ducati Panigale V4 R को भारत में लॉन्‍च किया जाएगा।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में कई सुपरबाइक्‍स की बिक्री करने वाली निर्माता डुकाटी की ओर से जल्‍द ही एक और सुपरबाइक को भारत में लॉन्‍च किया जा सकता है। निर्माता की ओर से Ducati Panigale V4 R नाम की नई सुपरबाइक को कब तक लॉन्‍च किया जाएगा। इसमें किस तरह की खासियत को दिया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लॉन्‍च होगी नई सुपरबाइक

    डुकाटी की ओर से भारत में अपनी नई सुपरबाइक Ducati Panigale V4 R को लॉन्‍च करने की घोषणा की गई है। निर्माता की ओर से बताया गया है कि इस सुपरबाइक को भारत में साल 2026 के शुरु तक लाया जाएगा। इसके साथ ही ग्‍लोबल बाजार में इसको पेश भी किया गया है।

    क्‍या है खासियत

    डुकाटी की यह नई सुपरबाइक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह अब तक की सबसे उन्‍नत तकनीक के साथ रोड लीगल मोटरसाइकिल के तौर पर आएगी। यह भारत में डुकाटी के पोर्टफोलियो की सबसे महंगी और बेहतरीन मोटरसाइकिल होगी।

    कितना दमदार इंजन

    निर्माता की ओर से इसमें 998 सीसी की क्षमता का स्‍ट्राडेल इंजन दिया है। जो 215 बीएचपी की पावर देता है जिसे बढ़ाकर 239 हॉर्स पावर तक किया जा सकता है। इस इंजन से बाइक को 330 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्‍यादा की स्‍पीड से चलाया जा सकता है।

    कैसे हैं फीचर्स

    डुकाटी की ओर से इसमें मोटो जीपी से प्रेरित कॉर्नर साइडपॉड्स को भी दिया है। जो अतिरिक्‍त डाउनफोर्स को उत्‍पन्‍न करते हैं और कॉर्नरिंग ग्रिप को बेहतर बनाते हैं। इसके साथ ही मोटरसाइकिल में 6.9 इंच डिस्‍प्‍ले दिया गया है जो रियल टाइम डेटा उपलब्‍ध करवाता है। इसके साथ ही इसमें 17 इंच पहिए, पिरेली के टायर, ब्रेम्‍बो ब्रेक, एबीएस जैसे फीचर्स को भी दिया गया है। 

    कितनी होगी कीमत

    डुकाटी की ओर से भारत में इस सुपरबाइक को सीबीयू के तौर पर ऑफर किया जाएगा। ऐसे में इसे सीधा इटली से ही इंपोर्ट किया जाएगा। इसलिए इसकी कीमत की सही जानकारी लॉन्‍च के समय ही मिल पाएगी। लेकिन उम्‍मीद है कि इसे 70 लाख रुपये के आस पास की एक्‍स शोरूम कीमत पर लॉन्‍च किया जा सकता है।