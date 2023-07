Hyundai की इस इलेक्ट्रिक कार पर मिल रही है 1 लाख रुपये की छूट, ऐसे उठाएं डील का फायदा

Hyundai Motor India जुलाई में अपने 6 चुनिंदा मॉडलों पर भारी छूट दे रही है। इसमें Grand i10 Nios i20 i20 N Line Aura Alcazar और Kona EV शामिल हैं। कोना इलेक्ट्रिक एसयूवी एक लाख रुपये के फ्लैट नकद छूट पर उपलब्ध है। ये छूट इलेक्ट्रिक एसयूवी के सभी वेरिएंट पर लागू है। आइए इनके बारे में जान लेते हैं।

Discount offer on Hyundai Cars in July 2023

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। देश की पॉपुलर कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor India जुलाई में अपने कुछ मॉडलों पर भारी छूट दे रही है। ऐसे कुल 6 मॉडल हैं, जिन्हें कोरियाई ऑटो दिग्गज ने लाभ योजना के लिए पात्र मॉडलों की सूची में शामिल किया है। इनमें Grand i10 Nios, i20, i20 N Line, Aura, Alcazar और Kona EV शामिल हैं। वहीं, कार निर्माता Creta, Venue, Verna, Tucson और Ioniq 5 जैसे अपने सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडलों पर कोई छूट नहीं दे रही है। आइए, इन डिस्काउंट ऑफर्स के बारे में जान लेते हैं। Hyundai Grand i10 Nios कोरियाई कार निर्माता अपनी सबसे छोटी हैचबैक के Sportz manual variant पर 38 हजार रुपये तक की छूट दे रही है। इन डिस्काउंट में 25000 रुपये की नकद छूट, 10000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 3000 रुपये की कॉर्पोरेट छूट शामिल है। वहीं इस हैचबैक के अन्य सभी वेरिएंट कुल मिलाकर 33000 रुपये की छूट के साथ आते हैं। हालांकि, इसके AMT गियरबॉक्स वाले वेरिएंट को 13000 के लाभ पैकेज के साथ पेश किया जाता है। Hyundai i20 और i20 N Line Hyundai i20 और i20 N Line मॉडलों पर समान छूट दे रही है। दोनों मॉडलों पर इस महीने 10 हजार रुपये की नकद छूट और 10 हजार रुपये की कॉर्पोरेट छूट दी जा रही है। हुंडई ने इसे केवल i20 N लाइन मॉडल के DCT गियरबॉक्स वेरिएंट तक बढ़ाया है। Hyundai Aura Hyundai Aura सब-कॉम्पैक्ट सेडान खरीदने की योजना बनाने वाला लोग इसे 33 हजार रुपये की छूट के साथ खरीद सकते हैं। इसमें 20000 रुपये की नकद छूट, 10000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 3000 रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट शामिल है। पेट्रोल के साथ-साथ Aura CNG पर भी 20 हजार रुपये की छूट उपलब्ध है। Hyundai Kona EV भारत में कोरियाई कार निर्माता की पहली इलेक्ट्रिक कार पर जुलाई में सभी हुंडई कारों के बीच सबसे ज्यादा छूट मिल रही है। कोना इलेक्ट्रिक एसयूवी एक लाख रुपये के फ्लैट नकद छूट पर उपलब्ध है। ये छूट इलेक्ट्रिक एसयूवी के सभी वेरिएंट पर लागू है। Hyundai Kona EV भारत में इतनी बड़ी छूट के साथ उपलब्ध एकमात्र इलेक्ट्रिक वाहन है। वहीं, Hyundai Ioniq पर कोई छूट नहीं दी जा रही है।

Edited By: Rammohan Mishra