    Compact SUV सेगमेंट का किंग कौन, October में रही इस SUV की सबसे ज्यादा मांग

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 09:05 AM (IST)

    भारत में कॉम्पेक्ट एसयूवी की मांग हमेशा अधिक रही है। बीते महीने टाटा नेक्सन 22,083 यूनिट्स की बिक्री के साथ सबसे आगे रही। मारुति फ्रॉन्क्स 17,003 यूनिट्स के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि टाटा पंच की 16,810 यूनिट्स बिकीं। किआ सोनेट और महिंद्रा एक्सयूवी 3XO भी टॉप-5 में शामिल रहीं। मारुति ब्रेजा और हुंडई वेन्यू जैसे अन्य मॉडलों की भी अच्छी मांग रही।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में सबसे ज्‍यादा एसयूवी सेगमेंट के वाहनों की मांग रहती है। कई निर्माताओं की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में कई उत्‍पादों को ऑफर किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते महीने के दौरान किस कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी की सबसे ज्‍यादा मांग रही है। Top-5 में किस निर्माता की किस एसयूवी को शामिल किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    Tata Nexon

    बीते महीने टाटा की कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी नेक्‍सन की सबसे ज्‍यादा मांग रही है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी की 22083 यूनिट्स की बिक्री बीते महीने के दौरान की गई है।

    Maruti Fronx

    मारुति की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में फ्रॉन्‍क्‍स की बिक्री की जाती है। निर्माता की इस एसयूवी को भी पिछले महीने काफी पसंद किया गया और यह टॉप-5 लिस्‍ट में दूसरे नंबर पर रही है। बीते महीने इस एसयूवी की 17003 यूनिट्स की बिक्री हुई है।

    Tata Punch

    टाटा की ओर से पंच को भी इसी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। निर्माता की इस एसयूवी की भी पिछले महीने 16810 यूनिट्स की बिक्री की गई है।

    Kia Sonet

    किआ की ओर से सोनेट को भी कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। बिक्री के मामले में यह एसयूवी बीते महीने टॉप-5 में अपनी जगह बनाने में सफल रही है। निर्माता ने इस एसयूवी की 12745 यूनिट्स की बिक्री बीते महीने में की है।

    Mahindra XUV 3XO

    महिंद्रा की ओर से एक्‍सयूवी 3XO को भी कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी ने भी टॉप-5 में अपनी जगह बनाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एसयूवी की 12237 यूनिट्स की बिक्री बीते महीने के दौरान की गई है।

    इनकी भी रही मांग

    बीते महीने के दौरान टॉप-5 कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी के साथ ही Maruti Brezza, Hyundai Venue, Hyundai Exter, Skoda Kylaq और Toyota Taisor की भी मांग रही है।