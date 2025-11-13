Compact SUV सेगमेंट का किंग कौन, October में रही इस SUV की सबसे ज्यादा मांग

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में सबसे ज्‍यादा एसयूवी सेगमेंट के वाहनों की मांग रहती है। कई निर्माताओं की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में कई उत्‍पादों को ऑफर किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते महीने के दौरान किस कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी की सबसे ज्‍यादा मांग रही है। Top-5 में किस निर्माता की किस एसयूवी को शामिल किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Tata Nexon बीते महीने टाटा की कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी नेक्‍सन की सबसे ज्‍यादा मांग रही है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी की 22083 यूनिट्स की बिक्री बीते महीने के दौरान की गई है। Maruti Fronx मारुति की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में फ्रॉन्‍क्‍स की बिक्री की जाती है। निर्माता की इस एसयूवी को भी पिछले महीने काफी पसंद किया गया और यह टॉप-5 लिस्‍ट में दूसरे नंबर पर रही है। बीते महीने इस एसयूवी की 17003 यूनिट्स की बिक्री हुई है।

Tata Punch टाटा की ओर से पंच को भी इसी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। निर्माता की इस एसयूवी की भी पिछले महीने 16810 यूनिट्स की बिक्री की गई है। Kia Sonet किआ की ओर से सोनेट को भी कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। बिक्री के मामले में यह एसयूवी बीते महीने टॉप-5 में अपनी जगह बनाने में सफल रही है। निर्माता ने इस एसयूवी की 12745 यूनिट्स की बिक्री बीते महीने में की है।

Mahindra XUV 3XO महिंद्रा की ओर से एक्‍सयूवी 3XO को भी कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी ने भी टॉप-5 में अपनी जगह बनाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एसयूवी की 12237 यूनिट्स की बिक्री बीते महीने के दौरान की गई है।