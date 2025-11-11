Maruti E-Vitara के लॉन्च की तारीख तय, Creta, Windsor, Curvv से कड़े मुकाबले के लिए तैयार SUV

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से जल्‍द ही अपनी पहली इलेक्‍ट्रिक एसयूवी के तौर पर Maruti E Viatara को लॉन्‍च किया जाएगा। निर्माता की ओर से इस एसयूवी को किस तारीख को लॉन्‍च किया जा सकता है। इसमें किस तरह के फीचर्स को दिया जाएगा और किस कीमत पर इसे ऑफर किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लॉन्‍च होगी Maruti E Vitara मारुति की ओर से पहली इलेक्‍ट्रिक कार के तौर पर Maruti E Vitara को लॉन्‍च किया जाएगा। निर्माता की ओर से इस एसयूवी को मिड साइज इलेक्‍ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में कई बेहतरीन फीचर्स के साथ लॉन्‍च किया जाएगा।

किस तारीख को होगी लॉन्‍च जानकारी के मुताबिक निर्माता की ओर से इस एसयूवी को भारत में औपचारिक तौर पर दो दिसंबर 2025 को लॉन्‍च किया जा सकता है। इसके पहले मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ ने भी अक्‍टूबर में बताया था कि एसयूवी को जल्‍द लॉन्‍च किया जाएगा, लेकिन तब महीने की जानकारी नहीं दी गई थी।

विदेशों में हो रहा निर्यात निर्माता की ओर से इस एसयूवी को भले ही अब भारत में लॉन्‍च किया जाएगा, लेकिन इसका पहले से ही कई देशों में निर्यात किया जा रहा है। अब तक करीब सात हजार से ज्‍यादा यूनिट्स को अन्‍य देशों में भेजा गया है। जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है।

कितनी दमदार बैटरी और मोटर मारुति की ओर से ई-विटारा को दो बैटरी पैक के साथ लॉन्‍च किया जा सकता है। जिसमें 49 kWh और 61 kWh के विकल्‍प शामिल हैं। जिसके बाद यह एसयूवी सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। वहीं इसमें लगी मोटर से इसे 184 हॉर्स पावर मिल सकती है।

कैसे होंगे फीचर्स निर्माता की ओर से इसमें कई बेहतरीन फीचर्स को दिया जाएगा। इसमें पैनोरमिक सनरूफ, एलईडी लाइट्स, एलईडी डीआरएल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, सात एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, Level 2 ADAS, ड्यूल टोन इंटीरियर जैसे फीचर्स को दिया जाएगा।