नए साल में कार मालिकों की होगी मौज, CNG की कीमत में हो सकती है कमी, बच जाएंगे हजारों रुपये

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 01:00 PM (IST)

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में हर महीने लाखों की संख्‍या में वाहनों की बिक्री की जाती है। जिनमें से बड़ा हिस्‍सा CNG कारों का भी होता है। बीते कुछ सालों में सीएनजी की कीमत में काफी तेजी से बढ़ोतरी की गई थी। लेकिन अब सीएनजी कार चलाने वालों को बड़ी राहत देने की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए साल में सीएनजी की कीमत में कमी की जा सकती है। CNG की कीमत में कितनी कमी किन कारणों से हो सकती है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    कम हो सकती है CNG की कीमत

    रिपोर्ट्स के मुताबिक CNG की कीमत में जल्‍द ही कमी की जा सकती है। सरकार और संबंधित संस्‍थाओं की ओर से इस पर कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन उम्‍मीद की जा रही है कि सीएनजी के दाम में जल्‍द ही कमी हो सकती है।

    कितनी कम हो सकती है कीमत

    रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि सीएनजी के दामों में 1.25 रुपये से लेकर 2.50 रुपये प्रति किलोग्राम तक की कमी की जा सकती है। जिसके बाद देश के सभी राज्‍यों में सीएनजी से वाहन चलाना सस्‍ता हो जाएगा।

    क्‍या है कारण

    जानकारी के मुताबिक पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (PNGRB) की ओर से गैस ट्रांसपोर्टेशन के यूनिफाइड टैरिफ सिस्‍टम में बदलाव किया गया है। यह बदलाव वन नेशन, वन ग्रिल और वन टैरिफ को ध्‍यान में रखकर लिया गया है। जिसका उद्देश्‍य यह है कि देश में लगने वाले ट्रांसपोर्ट टैरिफ चार्ज को एक समान किया जाए, जिसका असर सीएनजी की ट्रांसपोर्टेशन पर भी होगा।

    कितना होगा बदलाव

    जानकारी के मुताबिक टैरिफ चार्ज में बदलाव एक जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। जिसके बाद 300 किलोमीटर तक ट्रांसपोर्ट चार्ज- 54 प्रति MMBTU देना होगा और 300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी के लिए ट्रांसपोर्ट चार्ज- 102.86 प्रति MMBTU की दर से लिया जाएगा। हालांकि उपभोक्ताओं को किसी भी दूरी के लिए ट्रांसपोर्ट चार्ज 54 प्रति MMBTU ही देना होगा।

    कितनी है कीमत

    दिल्‍ली में IGL की ओर से सीएनजी को ऑफर किया जाता है। राजधानी दिल्‍ली में एक किलोग्राम सीएनजी की कीमत 77.09 रुपये है। वहीं एनसीआर के नोएडा में 85.70 प्रति किलोग्राम और गाजियाबाद में भी 85.70 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत पर सीएनजी उपलबध है।