Citroen Basalt का Latin NCAP ने किया क्रैश टेस्ट, कितनी सुरक्षित है ये कार और कितनी मिली रेटिंग

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। यूरोप की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Citroen की ओर से भारत सहित कई देशों में कारों की बिक्री की जाती है। निर्माता की कूप एसयूवी के तौर पर ऑफर की जाने वाली Citroen Basalt का हाल में ही क्रैश टेस्‍ट किया गया है। इस टेस्‍ट को Latin NCAP की ओर से किया गया है। जिसके बाद इसे सुरक्षा के मामले में कितने अंक हासिल हुए हैं। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Citroen Basalt का हुआ क्रैश टेस्‍ट सिट्रॉएन की ओर से कूप एसयूवी के तौर पर बेसाल्‍ट को भारत के साथ ही दुनिया के कई देशों में बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। निर्माता की इस एसयूवी का हाल में ही Latin NCAP की ओर से क्रैश टेस्‍ट किया गया है।

कितने अंक मिले लेटिन एनसीएपी की ओर से क्रैश टेस्‍ट के बाद इस कूप एसयूवी को सुरक्षा के लिए जीरो अंक दिए गए हैं। जिसका मतलब है कि यह एसयूवी न सिर्फ व्‍यस्‍कों के लिए बल्कि बच्‍चों के लिए भी सुरक्षित नहीं है। लेटिन एनसीएपी की ओर से इस क्रैश टेस्‍ट के लिए चार एयरबैग वाली एसयूवी को चुना गया था। इस टेस्‍ट के नतीजों को 14 अक्‍टूबर को ही घोषित किया गया है।

कितने फीसदी मिले अंक जानकारी के मुताबिक व्‍यस्‍कों की सुरक्षा के लिए कूप एसयूवी को सिर्फ 39 फीसदी अंक मिले हैं। बच्‍चों की सुरक्षा के लिए 58 फीसदी, पैदल चलने वालों के लिए 53 और सेफ्टी असिस्‍ट सिस्‍टम के लिए 35 फीसदी अंंक मिले हैं।

किस टेस्‍ट में कितने अंक मिले व्‍यस्‍कों के लिए किए गए कई टेस्‍ट में एसयूवी को सिर्फ 15.75 अंक मिले। बच्‍चों की सुरक्षा के लिए किए गए कई टेस्‍ट के बाद इसे 28.59 अंक मिले। पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए इसे 25.62 अंक मिले और सेफ्टी असिस्‍ट सिस्‍टम के लिए इसे सिर्फ 15 अंक दिए गए हैं।