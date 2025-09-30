Language
    Citroen Aircross की सेफ्टी रेटिंग हुई जारी, BNCAP के नतीजों ने बताया कितनी सुरक्षित है SUV

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 08:21 AM (IST)

    Citroen Aircross सिट्रॉएन की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली एसयूवी एयरक्रॉस का हाल में ही क्रैश टेस्‍ट किया गया है। क्रैश टेस्‍ट में एमपीवी को कितनी रेटिंग मिली है। व्‍यस्‍कों और बच्‍चों के लिए यह एसयूवी कितनी सुरक्षित है। किस टेस्‍ट में कितने अंक मिले हैं। आइए जानते हैं।

    Citroen Aircross को क्रैश टेस्‍ट के बाद कितनी मिली रेटिंग।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। देश में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री करने वाली निर्माता Citroen की ओर से एसयूवी सेगमेंट में एयरक्रॉस को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली Citroen Aircorss का हाल में ही BNCAP की ओर से क्रैश टेस्‍ट किया गया है। क्रैश टेस्‍ट के बाद इस एसयूवी को सुरक्षा के लिए कितने अंक हासिल हुए हैं। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    BNCAP ने किया क्रेश टेस्‍ट

    भारत एनसीएपी की ओर से भारतीय बाजार में ऑफर की जाने वाली एसयूवी Citroen Aircross का क्रैश टेस्‍ट किया गया है। जिसके बाद इसे सुरक्षा के लिए पूरे पांच अंक दिए गए हैं।

    कितने मिले अंक

    भारत एनसीएपी की ओर से जारी नतीजों के मुताबिक इसे व्‍यस्‍कों की सुरक्षा के लिए पांच और बच्‍चों की सुरक्षा के लिए चार अंक मिले हैं। एसयूवी ने व्‍यस्‍कों की सुरक्षा के लिए 32 में से 27.05 और बच्‍चों की सुरक्षा के लिए 49 में से 40 अंक हासिल किए हैं।

    व्‍यस्‍कों के लिए कितनी सुरक्षित

    BNCAP की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक एसयूवी को व्‍यस्‍कों के लिए किए गए फ्रंटल ऑफसेट बेरियर टेस्‍ट में 11.05, साइड मूवेबल बेरियर टेस्‍ट में 16 अंक हासिल हुए हैं।

    बच्‍चों के लिए कितनी सुरक्षित

    व्‍यस्‍कों के साथ ही बच्‍चों के लिए किए गए क्रैश टेस्‍ट में इसे 40 अंक मिले हैं। जिसमें डायनेमिक स्‍कोर के 24, सीआरएस इंस्‍टालेशन स्‍कोर के 12 और व्‍हीकल असेसमेंट स्‍कोर में चार अंक हासिल हुए हैं।

    और क्‍या दी जानकारी

    भारत एनसीएपी की ओर से टेस्‍ट के बाद जारी किए गए नतीजों में बताया गया है कि इस एसयूवी का टेस्‍ट भारत में बनी यूनिट पर किया गया है और इसके नतीजे भारत में ऑफर किए जाने वाले 1.2P YOU 5S, 1.2P PLUS 5S, 1.2P TURBO PLUS 5S, 1.2P TURBO PLUS 5S, 1.2P TURBO AT PLUS 5S और 1.2P TURBO AT MAX 5S वेरिएंट्स के लिए मान्‍य होंगे। इस एसयूवी का भारत एनसीएपी की ओर से जुलाई 2025 में टेस्‍ट किया गया है। जिसके बाद अब रेटिंग जारी की गई है।