Citroen Aircross की सेफ्टी रेटिंग हुई जारी, BNCAP के नतीजों ने बताया कितनी सुरक्षित है SUV

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। देश में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री करने वाली निर्माता Citroen की ओर से एसयूवी सेगमेंट में एयरक्रॉस को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली Citroen Aircorss का हाल में ही BNCAP की ओर से क्रैश टेस्‍ट किया गया है। क्रैश टेस्‍ट के बाद इस एसयूवी को सुरक्षा के लिए कितने अंक हासिल हुए हैं। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

BNCAP ने किया क्रेश टेस्‍ट भारत एनसीएपी की ओर से भारतीय बाजार में ऑफर की जाने वाली एसयूवी Citroen Aircross का क्रैश टेस्‍ट किया गया है। जिसके बाद इसे सुरक्षा के लिए पूरे पांच अंक दिए गए हैं। कितने मिले अंक भारत एनसीएपी की ओर से जारी नतीजों के मुताबिक इसे व्‍यस्‍कों की सुरक्षा के लिए पांच और बच्‍चों की सुरक्षा के लिए चार अंक मिले हैं। एसयूवी ने व्‍यस्‍कों की सुरक्षा के लिए 32 में से 27.05 और बच्‍चों की सुरक्षा के लिए 49 में से 40 अंक हासिल किए हैं।

व्‍यस्‍कों के लिए कितनी सुरक्षित BNCAP की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक एसयूवी को व्‍यस्‍कों के लिए किए गए फ्रंटल ऑफसेट बेरियर टेस्‍ट में 11.05, साइड मूवेबल बेरियर टेस्‍ट में 16 अंक हासिल हुए हैं। बच्‍चों के लिए कितनी सुरक्षित व्‍यस्‍कों के साथ ही बच्‍चों के लिए किए गए क्रैश टेस्‍ट में इसे 40 अंक मिले हैं। जिसमें डायनेमिक स्‍कोर के 24, सीआरएस इंस्‍टालेशन स्‍कोर के 12 और व्‍हीकल असेसमेंट स्‍कोर में चार अंक हासिल हुए हैं।