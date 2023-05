New Car Launch: अगले महीने आ रही हैं ये बेहतरीन एसयूवी, Honda Elevate से लेकर Hyundai Exter लिस्ट में शामिल

New Cars Launch in June 2023 in India देश में Maruti Suzuki Jimny Honda Elevate और Hyundai Exter जैसी तीन एसयूवी कार लॉन्च हो रही हैं। उम्मीद है कि SUVs को जून के पहले या दूसरे महीने में पेश कर दिया जाएगा। (फाइल फोटो)।