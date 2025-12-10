Language
    Tata, Maruti और Hyundai का जलवा, भारत में इन पांच कारों की है सबसे ज्‍यादा मांग

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 12:09 PM (IST)

    देश में लगातार वाहनों की बिक्री बढ़ रही है। जिसमें कार सेगमेंट का भी बड़ा योगदान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर 2025 के दौरान किन कारों की सबसे ...और पढ़ें

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। देश में हर महीने लाखों की संख्‍या में वाहनों की बिक्री होती है। इनमें बड़ी संख्‍या में चार पहिया वाहनों की भी बिक्री की जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते महीने के दौरान किस निर्माता की किस गाड़ी को सबसे ज्‍यादा पसंद किया गया है। Top-5 कारों की लिस्‍ट में किस निर्माता की कौन सी कार को शामिल किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    सबसे ज्‍यादा रही Tata Nexon की मांग

    रिपोर्ट्स के मुताबिक Top-5 कारों की लिस्‍ट में Tata Nexon की सबसे ज्‍यादा मांग रही है। बीते महीने के दौरान इस एसयूवी की 22434 यूनिट्स की बिक्री की गई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसकी बिक्री में 46 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।

    दूसरे नंबर पर रही Maruti Dzire

    मारुति की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट सेडान कार सेगमेंट में डिजायर की बिक्री की जाती है। निर्माता की इस गाड़ी की बीते महीने के दौरान 21082 यूनिट्स की बिक्री हुई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसकी बिक्री में 79 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

    तीसरे नंबर पर रही Maruti Swift

    मारुति की ओर से स्विफ्ट कार को भी ऑफर किया जाता है। इस हैचबैक कार की बीते महीने के दौरान 19733 यूनिट्स की बिक्री की गई है। जानकारी के मुताबिक ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसकी बिक्री में 34 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

    अगले नंबर पर रही Tata Punch

    टाटा की ओर से ऑफर की जाने वाली पंच भी देश में काफी पसंद की जाती है। बीते महीने के दौरान इस एसयूवी की 18753 यूनिट्स की बिक्री की गई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस एसयूवी की बिक्री में 21 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

    Top-5 में शामिल हुई Hyundai Creta

    हुंडई की ओर से क्रेटा एसयूवी को भी बाजार में ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी की बीते महीने के दौरान 17344 यूनिट्स की बिक्री की गई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसकी बिक्री में 12 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।