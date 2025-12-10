ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Tata Motors की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में Tata Punch की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से जल्‍द ही इस एसयूवी के फेसलिफ्ट के लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। इसके पहले इसकी टेस्टिंग की जा रही है। टेस्टिंग के दौरान ही इस एसयूवी को देखा गया है। इसकी क्‍या जानकारी सामने आई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्‍च होगी Tata Punch Facelift मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा मोटर्स की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी टाटा पंच के फेसलिफ्ट को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। निर्माता की ओर से लॉन्‍च से पहले इस एसयूवी की टेस्टिंग की जा रही है। इसी दौरान इस एसयूवी को देखा गया है।

क्‍या मिली जानकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक पंच फेसलिफ्ट की टेस्टिंग केरल में की जा रही है। इसी दौरान एसयूवी को देखा गया है। देखी गई यूनिट पूरी तरह से ढंकी हुई थी लेकिन कई फीचर्स की जानकारी मिली है। एसयूवी के फेसलिफ्ट में कई बदलाव किए जाएंगे, जिसके बाद यह मौजूदा वर्जन के मुकाबले काफी बेहतर हो जाएगी। इसके साथ ही इस एसयूवी में नए डिजाइन के साथ बंपर, एलईडी लाइट्स, एलईडी डीआरएल को दिया जाएगा। इंटीरियर में भी नए फीचर्स के साथ ही बेहतर इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, इलूमिनेटिड लोगो के साथ स्‍टेयरिंग व्‍हील को दिया जाएगा।