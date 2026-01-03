BYD ने बढ़ाई Sealion 7 की कीमत, कई बेहतरीन फीचर्स से है लैस, Tesla Model Y को देती है टक्कर

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। बीवाईडी ने अपनी इलेक्ट्रिक SUV BYD Sealion 7 के बेस वेरिएंट की कीमत में इजाफा कर दिया है। कंपनी ने Sealion 7 के Premium (बेस) वेरिएंट की कीमत में 50,000 रुपये की बढ़ोतरी की है। यह बदलाव 2026 मॉडल ईयर के लिए लागू किया गया है, जबकि टॉप-स्पेक Performance वेरिएंट की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

BYD Sealion 7 की नई कीमत

कीमत बढ़ने से पहले BYD Sealion 7 Premium की एक्स-शोरूम कीमत 48.9 लाख रुपये थी, जो अब बढ़कर 49.4 लाख रुपये हो गई है। वहीं, Performance वेरिएंट की कीमत 54.9 लाख रुपये पहले की तरह बनी हुई है। जिन ग्राहकों ने 31 दिसंबर 2025 या उससे पहले Sealion 7 Premium की बुकिंग कर ली थी, उनके लिए राहत की बात यह है कि BYD पुराने एक्स-शोरूम प्राइस को ही मान्य रखेगी।

सेगमेंट में किससे है मुकाबला?

भारत में BYD Sealion 7 का मुकाबला एंट्री-लेवल लग्जरी इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर से है। इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों में BMW iX1 LWB, Tesla Model Y, Kia EV6, Hyundai Ioniq 5 और Volvo EC40 से होता है। फरवरी 2025 में लॉन्च होने के बाद से Sealion 7 को भारतीय बाजार में अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। कंपनी के मुताबिक, अब तक 2,300 से ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं, जो इस सेगमेंट में इसकी मजबूत मौजूदगी को दिखाता है।

BYD Sealion 7 की ड्राइविंग रेंज

BYD Sealion 7 में 82.56 kWh का LFP बैटरी पैक दिया गया है। Premium (RWD) वेरिएंट में रियर-माउंटेड मोटर मिलती है, जो 313 hp की पावर और 380 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसकी क्लेम्ड रेंज 482 km है। Performance (AWD) वेरिएंट में फ्रंट और रियर दोनों एक्सल पर मोटर मिलती है, जिससे कुल पावर 530 hp की पावर और 690Nm का टॉर्क जनरेट होता है। इसकी क्लेम्ड रेंज 456 km है।

कुल मिलाकर क्या समझें?

Sealion 7 के बेस वेरिएंट की कीमत में यह बढ़ोतरी भले ही मामूली लगे, लेकिन यह साफ संकेत देती है कि BYD अपनी इलेक्ट्रिक SUV को प्रीमियम पोजिशन में बनाए रखना चाहती है। बैटरी, परफॉर्मेंस और रेंज के मामले में Sealion 7 पहले की तरह ही मजबूत पैकेज बनी हुई है। वहीं, हाल में BYD ने ग्लोबल बाजार में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में Tesla को पीछे कर दिया है। साथ ही यह दुनिया की सबसे बड़ी EV कंपनी बन गई है।