Tesla को पछाड़ BYD बनी दुनिया की सबसे बड़ी EV कंपनी, एक साल में बेच डाली 22.60 लाख से ज्यादा गाड़ियां

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। इलेक्ट्रिक व्हीकहिल (EV) बाजार में एक बड़ा मोड़ सामने आया है। चीन की दिग्गज कंपनी BYD ने सालाना बिक्री के मामले में पहली बार अमेरिकी कंपनी Tesla को पीछे छोड़ दिया है। यह बदलाव न सिर्फ आंकड़ों का खेल है, बल्कि यह भी दिखाता है कि ग्लोबल EV मार्केट किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। आइए विस्तार में जानते हैं कि BYD और Tesla की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री का क्या हाल है?

BYD की मजबूत बढ़त BYD ने बताया कि 2025 में उसकी बैटरी से चलने वाली कारों की बिक्री करीब 28% बढ़कर 22 लाख 60 हजार गाडि़यों से ज्यादा हो गई। इसके साथ ही BYD दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार बेचने वाली कंपनी बन गई। हालांकि, यह भी सच है कि 2025 में BYD की ग्रोथ रफ्तार पिछले पांच सालों में सबसे धीमी रही, जिसकी एक बड़ी वजह चीन में बढ़ती प्रतिस्पर्धा है।

Tesla के लिए चुनौतीपूर्ण साल Tesla के लिए 2025 मुश्किल भरा रहा। कंपनी की ग्लोबल कार बिक्री लगभग 9% गिरकर 16.4 लाख यूनिट पर आ गई। यह लगातार दूसरा साल था जब Tesla की डिलीवरी में गिरावट दर्ज की गई। खास तौर पर 2025 की आखिरी तिमाही में बिक्री में 16% की गिरावट आई।

टेस्ला की बिक्री की गिराने के कारण नए मॉडलों को लेकर ग्राहकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया का होना। एलन मस्क की राजनीतिक गतिविधियों को लेकर कुछ निवेशकों की चिंता। अमेरिकी सरकार का EVs पर 7,500 डॉलर तक की सब्सिडी का खत्म करना। बढ़ती चीनी प्रतिस्पर्धा BYD के अलावा Geely और MG जैसी चीनी कंपनियां भी पश्चिमी कार निर्माताओं पर दबाव बना रही हैं। इन कंपनियों की रणनीति साफ है कि कम कीमत में ज्यादा फीचर्स ग्राहकों को देना। इसी दबाव के चलते Tesla को अक्टूबर में अमेरिका में अपने दो सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल्स के सस्ते वर्जन लॉन्च करने पड़े।