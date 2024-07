Budget 2024: नितिन गडकरी, SIAM, FADA से लेकर ऑटोमोबाइल जगत ने बजट पर दी प्रतिक्रिया

लग्‍जरी वाहन निर्माता मर्सिडीज बेंज की ओर बजट पेश होने के बाद प्रतिक्रिया आई। मर्सिडीज बेंज इंडिया के एमडी और सीईओ संतोष अय्यर ने कहा कि बजट में स्पष्ट रूप से सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं की जानकारी दी है। बजट में विकसित भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत आधार तैयार करना शामिल है। हमें खुशी है कि इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है, जिसमें 3.4% जीडीपी आवंटन है। हम उम्मीद कर रहे थे कि जीएसटी में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कम जीएसटी को लंबे समय तक जारी रखने की घोषणा की जाएगी। हालांकि, जलवायु अनुकूलन और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए पूंजी की सहायता के लिए जलवायु वित्त वर्गीकरण विकसित करना, जलवायु प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने की दिशा में एक सही कदम है।

देश की प्रमुख दो पहिया वाहन निर्माता हीरो मोटोकॉर्प के एग्‍जीक्‍यूटिव चेयरमैन डॉ पवन मुंजाल ने भी बजट पर प्रतिकिया दी। उन्‍होंने कहा कि बजट 2024 एक दूरदर्शी और व्यावहारिक खाका है जिसे हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और एक स्थायी भविष्य को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट पर्याप्त निवेश आकर्षित करेगा और मुद्रास्फीति को स्थिर करेगा। यह बजट आर्थिक विकास और राजकोषीय जिम्मेदारी की दोहरी अनिवार्यताओं को सफलतापूर्वक संबोधित करता है।

Heartfelt thanks and congratulations to PM Shri @narendramodi Ji and FM Smt. @nsitharaman Ji for unveiling a…— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) July 23, 2024