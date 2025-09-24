BSA की Gold Star मोटरसाइकिल पर मिल रहा ऑफर, GST 2.0 से पहले की कीमत पर मिल रहा खरीदने का मौका

BSA Motorcycle Offer बीएसए की ओर से भारतीय बाजार में कई दमदार मोटरसाइकिल की बिक्री की जाती है। जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद सभी निर्माता अपनी मोटरसाइकिल की कीमत को अपडेट कर रहे हैं। इसी बीच बीएसए की ओर से अपनी मोटरसाइकिल पर बेहतरीन ऑफर दिया गया है। किस तरह से बीएसए की मोटरसाइकिल नवरात्र में खरीदने पर आपको हजारों रुपये की बचत हो सकती है। आइए जानते हैं।

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में कई मोटरसाइकिल की बिक्री करने वाली निर्माता बीएसए की ओर से हाल में बेहतरीन बचत का ऑफर दिया गया है। निर्माता की ओर से मोटरसाइकिल खरीदने पर किस तरह का ऑफर दिया है। इससे किस तरह से बचत हो सकती है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

BSA ने दिया ऑफर बीएसए मोटरसाइकिल की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में मोटरसाइकिल की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से जीएसटी 2.0 के लागू होने के बाद अपनी 650 सीसी की मोटरसाइकिल गोल्‍ड स्‍टार पर बेहतरीन ऑफर दिया है।

क्‍या है ऑफर निर्माता से मिली जानकारी के मुताबिक नवरात्र के दौरान बीएसए की मोटरसाइकिल खरीदने पर हजारों रुपये की बचत होगी। इस दौरान मोटरसाइकिल को जीएसटी 2.0 के लागू होने से पहले वाली कीमत पर ऑफर किया जा रहा है।

क्‍या हुई कीमत निर्माता की ओर से गोल्‍ड स्‍टार मोटरसाइकिल को 3.10 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर ही ऑफर किया जा रहा है। इसके टॉप वेरिएंट बीएसए लिगेसी शीन सिल्‍वर को 3.45 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर खरीदा जा सकता है। इसके साथ ही निर्माता की ओर से बीएसए गोल्‍ड स्‍टार खरीदने पर लिमिटेड एडिशन एक्‍सेसरीज किट को भी दिया जा रहा है।

जीएसटी के बाद हुआ बदलाव देशभर में जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद 350 सीसी से ज्‍यादा बड़े इंजन वाली मोटरसाइकिल खरीदना महंगा हो गया है। इन पर अब 28 फीसदी की जगह 40 फीसदी जीएसटी लगाया जा रहा है। जिससे इनकी कीमत बढ़ गई है।