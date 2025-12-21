BMW Motorrad की मोटरसाइकिल खरीदना हो जाएगा महंगा, नए साल में कितनी होगी बढ़ोतरी

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में सामान्‍य मोटरसाइकिल की तरह ही प्रीमियम मोटरसाइकिल की मांग भी रहती है। इस सेगमेंट की प्रमुख निर्माताओं में शामिल BMW की ओर से भी अपनी मोटरसाइकिल की कीमत बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। निर्माता की ओर से कब से अपनी मोटरसाइकिल की कीमत में कितनी बढ़ोतरी की जा रही है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

BMW की मोटरसाइकिल होंगी महंगी बीएमडब्‍ल्‍यू की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में मोटरसाइकिल की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से जानकारी दी गई है कि वह अपने उत्‍पादों की कीमत में जल्‍द ही बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है।

कब से बढ़ेंगी कीमत निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक नए साल में सभी उत्‍पादों की कीमत में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। बीएमडब्‍ल्‍यू की मोटरसाइकिल की कीमत में छह फीसदी तक की बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन सभी की कीमत में एक समान बढ़ोतरी नहीं होगी।

क्‍या है कारण बीएमडब्‍ल्‍यू की ओर से एक जनवरी 2026 से कीमतों को बढ़ाया जाएगा। इस बढ़ोतरी के लिए निर्माता ने अमेरिकी डॉलर और यूरो के मुकाबले भारतीय रुपये में लगातार अंतर के कारण लागत में बढ़ोतरी का कारण बताया है।

अधिकारियों ने कही यह बात बीएमडब्‍ल्‍यू मोटोरोड इंडिया के अध्यक्ष और सीईओ हरदीप सिंह बराड़ ने कहा कि अमेरिकी डॉलर और यूरो के मुकाबले भारतीय रुपये के भारी अवमूल्यन के कारण विदेशी मुद्रा का दबाव कई महीनों से कम नहीं हुआ है और कच्चे माल और रसद की लागत प्रभावित हुई है। नियोजित मूल्य वृद्धि से कंपनी और हमारे डीलर भागीदारों के लिए आवश्यक लाभप्रदता और निरंतर मूल्य सृजन सुनिश्चित होगा।