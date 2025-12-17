BMW की दमदार बाइक पर दिखे राहुल गांधी, भारत में बन रही, फीचर्स जान खरीदने का कर जाएगा मन

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। हाल में कांग्रेस कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक तस्वीर साझा की, जिसमें राहुल गांधी जर्मनी के म्यूनिख स्थित BMW प्लांट में एक बाइक पर बैठे नजर आ रहे हैं। यह बाइक BMW F 450 GS है, जिसे अभी भारत में लॉन्च नहीं किया गया है। यह आने वाले समय में भारतीय बाजार में आने वाली है। इस तस्वीर और राहुल गांधी के बयान के बाद BMW की इस नई एडवेंचर बाइक को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आइए विस्तार में जानते हैं कि BMW F 450 GS में कौन-से खास फीचर्स मिलते हैं?

BMW प्लांट विजिट और राहुल गांधी का अनुभव इस हफ्ते राहुल गांधी ने BMW Welt और BMW प्लांट, म्यूनिख का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने BMW की एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को करीब से देखा और कंपनी की कई प्रमुख पेशकशों को एक्सप्लोर किया। इनमें परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड M-Series, इलेक्ट्रिक बाइक्स, BMW iX3, Rolls-Royce मॉडल्स, विंटेज BMW Isetta और मैक्सी स्कूटर शामिल थे। यह दौरा BMW की विरासत और आधुनिक मोबिलिटी सॉल्यूशंस के मेल को समझने का एक अच्छा मौका रहा।

इसी दौरान राहुल गांधी को नई BMW F 450 GS को भी करीब से देखते हुए देखा गया। अपने अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि शानदार अनुभव, और मुझे यह देखकर खास तौर पर खुशी हुई कि उनके पास 450 cc की बाइक है। यहां भारतीय झंडा लहराते हुए देखकर अच्छा लगा। उनका यह बयान भारत में इस बाइक की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर गर्व की भावना को भी दर्शाता है। LoP Shri @RahulGandhi visited BMW World in Munich, Germany, and took a guided tour of BMW Welt and the BMW Plant.



He was pleased to see TVS’s 450cc motorcycle, developed in partnership with BMW—a proud moment to witness Indian engineering on display.



Manufacturing is the… pic.twitter.com/iqiMCAQD23 — Congress (@INCIndia) December 17, 2025 भारत में बन रही BMW F 450 GS BMW Motorrad की यह नई एंट्री-लेवल एडवेंचर टूरर बाइक साल 2025 के EICMA शो में पेश की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी मैन्युफैक्चरिंग TVS के होसुर (तमिलनाडु) प्लांट में की जा रही है। यह बाइक भारत में ही बनेगी और फिर इसे 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। संभावना है कि BMW F 450 GS की शुरुआती कीमत करीब 4.50 लाख रुपये हो सकती है।

LoP Shri @RahulGandhi at the BMW World in Munich, Germany. pic.twitter.com/l6Ie8RPHy1 — Congress (@INCIndia) December 17, 2025 भारत लॉन्च टाइमलाइन और बुकिंग पहले अटकलें थीं कि BMW F 450 GS को India Bike Week 2025 (19–20 दिसंबर, पंचगनी) में लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि, ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार अब इसका भारत लॉन्च 2026 की शुरुआत, संभवतः जनवरी में हो सकता है। कुछ डीलरशिप पर इसकी ऑफिशियल बुकिंग ले रहे हैं, जहां बुकिंग अमाउंट 10,000 से 25,000 रुपये के बीच बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि शुरुआती ग्राहकों को डिलीवरी में प्राथमिकता मिल सकती है।

G 310 GS की जगह लेगी नई F 450 GS BMW F 450 GS को डिस्कंटीन्यू हो चुकी G 310 GS के रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। यह बाइक BMW और TVS की उस साझेदारी को और मजबूत करती है, जो साल 2013 से लगातार आगे बढ़ रही है। हाल ही में इस पार्टनरशिप के तहत TVS प्लांट से 2 लाखवीं बाइक का रोल आउट भी एक बड़ा माइलस्टोन रहा है।

इंजन और परफॉर्मेंस कॉन्सेप्ट स्टेज पर यह बाइक 450 cc इंजन के साथ दिखाई गई थी, लेकिन प्रोडक्शन वर्जन में इसमें 420 cc इंजन दिया गया है। इसका इंजन 48 hp की पावर और 43 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इस बाइक की एक खास टेक्नोलॉजी है Easy Ride Clutch (ERC)। यह सिस्टम ऑटोमैटिक और मैनुअल दोनों तरह के क्लच ऑपरेशन की सुविधा देता है। डिफॉल्ट रूप से क्लच ऑटोमैटिक तरीके से काम करता है, लेकिन राइडर चाहे तो कभी भी मैनुअल क्लच इस्तेमाल कर सकता है। यह फीचर खासतौर पर नए राइडर्स के लिए काफी मददगार माना जा रहा है।