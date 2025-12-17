Language
    BMW की दमदार बाइक पर दिखे राहुल गांधी, भारत में बन रही, फीचर्स जान खरीदने का कर जाएगा मन

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 05:37 PM (IST)

    कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जर्मनी के म्यूनिख स्थित BMW प्लांट में BMW F 450 GS पर बैठे हुए दिखाई दिए। इसे जल्द ही भारत में लॉन्च किया जाएगा। TVS के ...और पढ़ें

    भारत में बनने वाली नई एडवेंचर बाइक BMW F 450 GS पर नजर आए राहुल गांधी।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। हाल में कांग्रेस कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक तस्वीर साझा की, जिसमें राहुल गांधी जर्मनी के म्यूनिख स्थित BMW प्लांट में एक बाइक पर बैठे नजर आ रहे हैं। यह बाइक BMW F 450 GS है, जिसे अभी भारत में लॉन्च नहीं किया गया है। यह आने वाले समय में भारतीय बाजार में आने वाली है। इस तस्वीर और राहुल गांधी के बयान के बाद BMW की इस नई एडवेंचर बाइक को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आइए विस्तार में जानते हैं कि BMW F 450 GS में कौन-से खास फीचर्स मिलते हैं?

    BMW प्लांट विजिट और राहुल गांधी का अनुभव

    • इस हफ्ते राहुल गांधी ने BMW Welt और BMW प्लांट, म्यूनिख का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने BMW की एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को करीब से देखा और कंपनी की कई प्रमुख पेशकशों को एक्सप्लोर किया। इनमें परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड M-Series, इलेक्ट्रिक बाइक्स, BMW iX3, Rolls-Royce मॉडल्स, विंटेज BMW Isetta और मैक्सी स्कूटर शामिल थे। यह दौरा BMW की विरासत और आधुनिक मोबिलिटी सॉल्यूशंस के मेल को समझने का एक अच्छा मौका रहा।
    • इसी दौरान राहुल गांधी को नई BMW F 450 GS को भी करीब से देखते हुए देखा गया। अपने अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि शानदार अनुभव, और मुझे यह देखकर खास तौर पर खुशी हुई कि उनके पास 450 cc की बाइक है। यहां भारतीय झंडा लहराते हुए देखकर अच्छा लगा। उनका यह बयान भारत में इस बाइक की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर गर्व की भावना को भी दर्शाता है।
     
     

    भारत में बन रही BMW F 450 GS

    BMW Motorrad की यह नई एंट्री-लेवल एडवेंचर टूरर बाइक साल 2025 के EICMA शो में पेश की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी मैन्युफैक्चरिंग TVS के होसुर (तमिलनाडु) प्लांट में की जा रही है। यह बाइक भारत में ही बनेगी और फिर इसे 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। संभावना है कि BMW F 450 GS की शुरुआती कीमत करीब 4.50 लाख रुपये हो सकती है।

     

     

    भारत लॉन्च टाइमलाइन और बुकिंग

    पहले अटकलें थीं कि BMW F 450 GS को India Bike Week 2025 (19–20 दिसंबर, पंचगनी) में लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि, ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार अब इसका भारत लॉन्च 2026 की शुरुआत, संभवतः जनवरी में हो सकता है। कुछ डीलरशिप पर इसकी ऑफिशियल बुकिंग ले रहे हैं, जहां बुकिंग अमाउंट 10,000 से 25,000 रुपये के बीच बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि शुरुआती ग्राहकों को डिलीवरी में प्राथमिकता मिल सकती है।

    G 310 GS की जगह लेगी नई F 450 GS

    BMW F 450 GS को डिस्कंटीन्यू हो चुकी G 310 GS के रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। यह बाइक BMW और TVS की उस साझेदारी को और मजबूत करती है, जो साल 2013 से लगातार आगे बढ़ रही है। हाल ही में इस पार्टनरशिप के तहत TVS प्लांट से 2 लाखवीं बाइक का रोल आउट भी एक बड़ा माइलस्टोन रहा है।

    इंजन और परफॉर्मेंस

    कॉन्सेप्ट स्टेज पर यह बाइक 450 cc इंजन के साथ दिखाई गई थी, लेकिन प्रोडक्शन वर्जन में इसमें 420 cc इंजन दिया गया है। इसका इंजन 48 hp की पावर और 43 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इस बाइक की एक खास टेक्नोलॉजी है Easy Ride Clutch (ERC)। यह सिस्टम ऑटोमैटिक और मैनुअल दोनों तरह के क्लच ऑपरेशन की सुविधा देता है। डिफॉल्ट रूप से क्लच ऑटोमैटिक तरीके से काम करता है, लेकिन राइडर चाहे तो कभी भी मैनुअल क्लच इस्तेमाल कर सकता है। यह फीचर खासतौर पर नए राइडर्स के लिए काफी मददगार माना जा रहा है।

    स्पेसिफिकेशन BMW F 450 GS के फीचर्स
    बाइक सेगमेंट एडवेंचर टूरर
    इंजन क्षमता 420 cc
    इंजन प्रकार लिक्विड-कूल्ड (प्रोडक्शन वर्जन)
    अधिकतम पावर 48 hp
    अधिकतम टॉर्क 43 Nm
    गियरबॉक्स 6-स्पीड कॉन्स्टेंट मेश
    क्लच तकनीक ईज़ी राइड क्लच (ERC) – ऑटोमैटिक + मैनुअल
    राइड मोड्स रेन, रोड, एंड्यूरो
    ट्रैक्शन कंट्रोल डायनामिक ट्रैक्शन कंट्रोल (DTC)
    ब्रेक कंट्रोल डायनामिक ब्रेक कंट्रोल (DBC)
    एबीएस ABS प्रो
    इंजन सेफ्टी सिस्टम इंजन ड्रैग टॉर्क कंट्रोल (MSR)
    इंस्ट्रूमेंट कंसोल 6.5-इंच फुल-कलर टीएफटी डिस्प्ले
    नेविगेशन टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सपोर्ट
    मैन्युफैक्चरिंग TVS, होसुर (तमिलनाडु), भारत
    अनुमानित कीमत ₹4.50 लाख (एक्स-शोरूम, अनुमानित)
    संभावित लॉन्च भारत में 2026 की शुरुआत

    सेफ्टी और राइडिंग फीचर्स

    BMW F 450 GS में कई एडवांस सेफ्टी और राइडिंग फीचर्स दिए गए हैं।

    1. डायनामिक ट्रैक्शन कंट्रोल (DTC)
    2. डायनामिक ब्रेक कंट्रोल (DBC)
    3. ABS प्रो
    4. इंजन ड्रैग टॉर्क कंट्रोल (MSR)
    5. 6.5-इंच फुल-कलर TFT डिस्प्ले
    6. टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन
    7. राइड मोड्स: रेन, रोड और एंड्यूरो

    मुकाबला किन बाइक्स से होगा?

    भारत में लॉन्च के बाद BMW F 450 GS का सीधा मुकाबला Royal Enfield Himalayan 450 (शुरुआती कीमत 3.06 लाख रुपये) और KTM 390 Adventure (करीब 3.95 लाख रुपये) से होगा। इस सेगमेंट में हिमालयन 450 सबसे किफायती विकल्प बनी रहेगी, जबकि BMW F 450 GS फीचर्स और ब्रांड वैल्यू के दम पर अपनी जगह बनाएगी।