Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बेंगलुरु के ड्राइवर हो जाएं सावधान, ट्रैफिक पुलिस अब ले रही AI की मदद, गाड़ी चलते ही पता चलेगा कितने चालान हैं पेंडिंग

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 11:59 AM (IST)

    Bengaluru Challan भारत में अलग अलग राज्‍यों की ट्रैफिक पुलिस अलग अलग तरीकों से नियमों का उल्‍लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में बेंगलुरू की ट्रैफिक पुलिस ने भी अनोखे तरीके से लोगों को जानकारी देने का काम कर रही है। किस तरह से लोगों को पेंडिंग चालान की जानकारी दी जा रही है। आइए जानते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    बेंगलुरू में ट्रैफिक पुलिस एआई की मदद से दे रही जानकारी।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। देश में लाखों वाहन रोजाना सड़कों पर चलते हैं। जिनमें से कई वाहन गलती से या जानकर ट्रैफिक के नियमों को तोड़ देते हैं। इसे कम करने के लिए और लोगों को जागरुक करने के लिए अलग अलग राज्‍यों की ट्रैफिक पुलिस अलग अलग तरीके से काम कर रही है। जिससे नियमों का उल्‍लंघन कम हो पाए। बेंगलुरु की ट्रैफिक पुलिस भी इसके लिए एआई की मदद लेकर किस तरह से लोगों को जानकारी दे रही है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने किया यह काम

    बेंगलुरु में ट्रैफिक पुलिस नियमों का उल्‍लंघन करने वालों को अब सार्वजनिक तौर पर इसकी जानकारी दे रही है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस AI स्क्रीन की भी मदद ले रही है।

    क्‍या है खासियत

    इस एआई स्‍क्रीन की खासियत यह है कि इसको 100 मीटर पहले लगे कैमरों के साथ जोड़ा गया है जिससे सड़क पर चलने वाली कार की नंबर प्‍लेट को स्‍कैन करने के बाद स्‍क्रीन पर उसका नंबर और उसके द्वारा किए गए ट्रैफिक नियम के उल्‍लंघन की जानकारी स्‍क्रीन पर आ जाती है।

    क्‍या होगा फायदा

    इससे यह फायदा होगा कि जिन लोगों को नियम का उल्‍लंघन करने के बाद भी जानकारी नहीं मिल पाती है उनको यहां पर रियल टाइम में अपडेट होने के कारण यह जानकारी मिल जाएगी कि उन्‍होंने किस नियम का उल्‍लंघन किया है। जिसके बाद वह अपनी कार पर हुए चालान को भर सकते हैं।

    पायलट प्रोजेक्‍ट के तहत हो रहा काम

    बेंगलुरु में अभी सिर्फ ट्रिनिटी चौक पर ही इस स्‍क्रीन को लगाया गया है। फिलहाल इसे पायलट प्रोजेक्‍ट के तौर पर शुरू किया गया है और बाद में अगर यह सफल होता है तो फिर ऐसी और स्‍क्रीन भी बेंगलुरु में कई जगहों पर लगाई जा सकती हैं।

    सोशल मीडिया पर पोस्‍ट की शेयर

    बेंगलुरु में ट्रैफिक पुलिस की ओर से लगाई गई इस स्‍क्रीन की जानकारी सोशल मीडिया यूजर नबीला जमाल ने अपनी पोस्‍ट में दी है। पोस्‍ट करने के बाद ही यह काफी वायरल हो रही है। इस पर कई लोग कमेंट भी कर रहे हैं और अभी तक करीब 150.3 हजार लोग भी इसे देख चुके हैं।

    लोग कर रहे कमेंट

    कई लोग इस पोस्‍ट पर कमेंट भी कर रहे हैं जिनमें से कई लोग तो बेंगलुरु की खराब सड़कों और गढ्डों की बात कर रहे हैं। स्‍वप्‍न कुमार पांडा नाम के यूजर ने इस पर कमेंट कर कहा है कि कैसा रहेगा यदि एक ड्रोन 100 मीटर की ऊंचाई से उड़कर सड़क को स्कैन करे और वास्तविक समय में गड्ढे, अतिक्रमण, यातायात भीड़ आदि जैसे विवरण दिखाए?

    वहीं एक और यूजर आदित्‍य देशपांडे ने लिखा है कि यह तभी काम करेगा जब नंबर प्लेट कैमरे से पढ़े जा सकने वाले फ़ॉर्मेट में हो।