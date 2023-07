Audi Q8 e-tron 18 अगस्त को होगी लॉन्च, सिंगल चार्ज पर दे सकती है 600 किलोमीटर की रेंज

Audi Q8 e-tron में 114kWh बैटरी से अपनी शक्ति प्राप्त करेगा जो 600 किलोमीटर तक की WLTP साइकिल रेंज की पेशकश करेगा। बैटरी द्वारा संचालित दोहरी इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप संयुक्त रूप से 408 एचपी की अधिकतम शक्ति और 664 एनएम का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है। भारतीय बाजार में Q8 ई-ट्रॉन की कीमत 1.10 करोड़ रुपये से 1.40 करोड़ रुपये के बीच होने की संभावना है।

Audi Q8 e tron India launch on August 18 Expected price design specs and features

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। Audi India अपनी Q8 e-tron इलेक्ट्रिक एसयूवी को 18 अगस्त, 2023 को घरेलू बाजार में लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। Audi Q8 e-tron स्टैंडर्ड रूप से SUV और स्पोर्टबैक कूप वेरिएंट में उपलब्ध होगी। आइए जान लेते हैं कि ये प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार कितनी खास होने वाली है। Audi Q8 e-tron का एक्सटीरियर एक्सटीरियर डिजाइन की बात करें तो Audi Q8 e-tron में हेडलैंप के नीचे फैली हुई ब्लैक-आउट रिडिजाइन ग्रिल, Audi का नया मोनोक्रोम लोगो और सामने नीचे की ओर प्रोजेक्टिंग लाइट बार होगी। इसके अलावा, इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में एक रिप्रोफाइल फ्रंट बम्पर और दोनों तरफ बड़े एयर इनटेक मिलते हैं। Audi Q8 e-tron और Q8 e-tron Sportback विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए 20-इंच के अलॉय व्हील के साथ पेश की जाएगी। Audi Q8 e-tron का इंटीरियर इंटीरियर की बात करें तो Q8 e-tron को अपने पूर्ववर्ती के समान केबिन लेआउट मिलेगा। ये इलेक्ट्रिक एसयूवी कई फीचर्स से लैस होगी। इसमें मेमोरी फंक्शन के साथ पावर्ड फ्रंट सीट्स, मसाज फंक्शन के साथ हीटेड/वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 8.6-इंच स्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है। इसके कुछ प्रमुख फीचर्स में 360-डिग्री कैमरा, पैनोरमिक सनरूफ और एक बैंग और ओल्फसेन 16-स्पीकर साउंड सिस्टम शामिल है। पावरट्रेन और अनुमानित कीमत Audi Q8 e-tron में 114kWh बैटरी से अपनी शक्ति प्राप्त करेगा, जो 600 किलोमीटर तक की WLTP साइकिल रेंज की पेशकश करेगा। बैटरी द्वारा संचालित दोहरी इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप, संयुक्त रूप से 408 एचपी की अधिकतम शक्ति और 664 एनएम का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है। ये इलेक्ट्रिक एसयूवी 5.6 सेकेंड में 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है। क्यू8 ई-ट्रॉन में 22 किलोवाट एसी चार्जर मिलेगा, जो लगभग 6 घंटे में बैटरी को 0 से 100 प्रतिशत तक बढ़ा सकता है। वहीं, डीसी फास्ट चार्जर का उपयोग करके इसकी बैटरी को 31 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है। भारतीय बाजार में ऑडी Q8 ई-ट्रॉन की कीमत 1.10 करोड़ रुपये से 1.40 करोड़ रुपये के बीच होने की संभावना है।

Edited By: Rammohan Mishra