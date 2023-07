अगले महीने लॉन्च हो सकती है Audi की ये लग्जरी इलेक्ट्रिक कार, सिंगल चार्ज पर देगी 600 किमी रेंज!

जानकारी के मुताबिक अपकमिंग Audi Q8 e-tron ऑल इलेक्ट्रिक कार को बहुत से नए फीचर्स से लैस किया जाएगा। यह एक फेसलिफ्टेड ई-ट्रॉन मॉडल होगा जिसके नाम के साथ Q8 प्रीफिक्स को जोड़ा गया है। इसके अलावा इसमें दोनों हेडलैम्प्स को जोड़ने वाले डीआरएल स्ट्रैप को भी रखा गया है। इसको सीबीयू माध्यम से इंडियन मार्केट में लाया जाएगा। (जागरण फोटो)

Audi Q8 e-tron EV Could Be launched By August 2023

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ऑडी Q8 ई-ट्रॉन की शुरुआत के साथ अपने इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टफोलियो का विस्तार करने की योजना बना रही है। ईवी को अगले महीने भारत में लॉन्च किया जा सकता है। इस अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार को कम्पलीट बिल्ड यूनिट यानी की (सीबीयू) के माध्यम से इंपोर्ट किया जाता है। दो बॉडी स्टाइल में उपलब्ध Q8 ई-ट्रॉन दो बॉडी स्टाइल - एसयूवी और स्पोर्टबैक, और तीन वेरिएंट - क्यू 8 50 ई-ट्रॉन, क्यू 8 55 ई-ट्रॉन और एसक्यू 8 ई-ट्रॉन में उपलब्ध होगा। Q8 50 ई-ट्रॉन क्वाट्रो 335 बीएचपी और 664 एनएम की टॉर्क जेनरेट करने वाली दोहरी इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आएगी। यह 95 kWh बैटरी पैक द्वारा संचालित है, जो बॉडी स्टाइल के आधार पर 491 - 505 किमी की अधिकतम रेंज देने में सक्षम हो सकती है। बैटरी पैक और रेंज Q8 55 ई-ट्रॉन में 104 किलोवॉट की बैटरी पैक मिल सकती है, जो 402 बीएचपी की मैक्सिमम पॉवर और 664 एनएम की पीक टॉर्क जेनरेट कर सकती है। कयास लगाया जा रहा है कि इस इलेक्ट्रिक कार एक बार चार्ज करने पर अधिकतम 582-600 किमी तक चलाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक, अपकमिंग Audi Q8 e-tron ऑल इलेक्ट्रिक कार को बहुत से नए फीचर्स से लैस किया जाएगा। यह एक फेसलिफ्टेड ई-ट्रॉन मॉडल होगा, जिसके नाम के साथ Q8 प्रीफिक्स को जोड़ा गया है। इसके अलावा इसमें दोनों हेडलैम्प्स को जोड़ने वाले डीआरएल स्ट्रैप को भी रखा गया है। कई बार कंपनी ने किया है टीजर जारी Audi Q8 e-tron Electric Car को कंपनी ने पिछले साल टीजर जारी किया था। पिछले साल लग्जरी कार निर्माता कंपनी ऑडी ने अपने नए Q8 e-tron मॉडल को ग्लोबल लेवल पर पेश किया था। टीजर जारी होने के बाद इसको भारत में आने वाली बात पक्की हो गई थी।

