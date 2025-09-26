Audi ने दिया बड़ा सहारा, कोलकाता में बाढ़ से खराब हुई कारों पर कही यह बात, 24 घंटे ऐसे मिलेगी मदद

Audi Kolkata Flood भारत में कई निर्माताओं की ओर से लग्‍जरी सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। कोलकाता में बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। जिनमें कई कारें भी खराब हो गई हैं। ऑडी की ओर से बाढ़ से खराब हुई कारों के मालिकों के लिए सहायता देने की बात कही गई है। निर्माता ने क्‍या जानकारी दी है। आइए जानते हैं।

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत के कई राज्‍यों में अभी भी तेज बारिश हो रही है। जिससे कई बड़े शहरों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। कोलकाता में भी ऐसी स्थिति के कारण कई कारें खराब हो रही हैं। ऐसी स्थिति में लग्‍जरी वाहन निर्माता ऑडी की ओर से ग्राहकों की मदद करने की घोषणा की गई है। ऑडी की ओर से किस तरह से मदद देने की घोषणा की गई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

ऑडी ने की घोषणा ऑडी इंडिया की ओर से घोषणा की गई है कि कोलकाता में बाढ़ प्रभावित कारों के लिए वह रोड साइड असिस्‍टेंस की सहायता देगी। बाढ़ से प्रभावित हुए क्षेत्रों में मद के लिए किसी भी तरह का अतिरक्त शुल्‍क नहीं लिया जाएगा।

क्‍या मिलेगी सहायता रोड साइड असिस्‍टेंस को 24 घंटे और सातों दिन के लिए दिया जाएगा। इस दौरान कोलकाता में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में ऑडी की कोई कार खराब होती है तो उसके लिए साइट पर मरम्‍मत, ईंधन का वितरण, अतिरिक्‍त चाबी की सुविधा को दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ शर्तों के साथ प्रभावित लोगों को आगे की यात्रा या रहने की सुविधा भी दी जाएगी।

अधिकारियों ने कही यह बात ऑडी इंडिया के प्रमुख बलबीर सिंह ढिल्‍लों ने कहा कि कोलकाता में बाढ़ के कारण वर्तमान में उत्पन्न अभूतपूर्व चुनौतियों को देखते हुए, हम अपने ग्राहकों को हर संभव तरीके से सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हमारी टीमें इस कठिन समय में ग्राहकों की सुरक्षा, आराम और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए तत्परता से कार्य करने के लिए तैयार हैं।