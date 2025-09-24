बारिश ने किया करोड़ों का नुकसान! Rolls-Royce हुई खराब, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

Rolls Royce रोल्‍स रॉयस दुनिया की सबसे लग्‍जरी और महंगी कारों की बिक्री करती है। हाल में ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें रोल्‍स रॉयस की घोस्‍ट कार बारिश के कारण खराब हो गई है। पोस्‍ट के साथ यूजर ने क्‍या लिखा है और इसके लिए किसे जिम्‍मेदार बताया जा रहा है। आइए जानते हैं।

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में सामान्‍य कारों के साथ ही दुनिया की सबसे महंगी और लग्‍जरी कारों की भी बिक्री की जाती है। हाल में ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें Rolls Royce Ghost जैसी महंगी कार भी बारिश और खराब इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर के कारण खराब हो गई। वीडियो पोस्‍ट करने वाले यूजर ने वीडियो के साथ क्‍या लिखा है और इस पर लोग किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

खराब हुई Rolls Royce रोल्‍स रॉयस जैसी महंगी कार भी भारत में बारिश के पानी के कारण खराब हो सकती है। ऐसी ही घटना की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जिसमें बारिश के पानी के कारण रोल्‍स रॉयस की घोस्‍ट कार खराब हो गई है।

सोशल मीडिया पर वीडियो हुई पोस्‍ट इस वीडियो को अनुराधा तिवारी नाम की एक यूज़र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्‍ट किया है। वीडियो में रोल्स रॉयस घोस्ट सीरीज़ 2 कार बारिश के पानी के कारण सड़क पर फंसी हुई दिखाई दे रही है। वीडियो के कैप्शन के मुताबिक, यह घटना कोलकाता की है, जहाँ पिछले 37 सालों में सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है।

यूजर ने कही यह बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यूज़र ने इस वीडियो को पोस्‍ट करने के साथ लिखा कि कार की कीमत- 10 करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर-ज़ीरो। आप अपनी सपनों की कार खरीदने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, और फिर उसे दयनीय इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलाना पड़ता है।

यूजर कर रहे कमेंट वीडियो पोस्‍ट होने के बाद कई अन्‍य यूजर भी इस वीडियो को देखने के बाद जवाब दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि अमृत ​​काल। पूरा देश कॉर्पोरेट के लिए सरकार द्वारा वनों की कटाई की कीमत चुका रहा है।