Haval H9 हाल में ही एशिया कप के फाइनल में भारत ने जीत हासिल की है। जिसके बाद टूर्नामेंट ऑफ द प्‍लेयर का खिताब अभिषेक शर्मा को दिया गया है। इस खिताब के साथ तोहफे में चमचमाती हुई एसयूवी Haval H9 भी मिली है। इस एसयूवी की क्‍या खासियत है। कितना दमदार इंजन मिलता है। किस तरह के फीचर्स मिलते हैं। आइए जानते हैं।

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल में ही एशिया कप में जीत हासिल की है। जिसके समापन के समय प्‍लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भारत के खिलाड़ी अभिषेक शर्मा को मिला है। इस खिताब के साथ ही उनको नई दमदार एसयूवी Haval H9 भी मिली है। यह एसयूवी कितनी खास है। इसमें किस तरह के फीचर्स हैं। यह कितनी सुरक्षित है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मिली शानदार एसयूवी भारत के क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को एशिया कप में प्‍लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया है। इसके साथ ही तोहफे में दमदार एसयूवी Haval H9 भी मिली है। इस एसयूवी को कई बेहतरीन फीचर्स के साथ ऑफर किया जाता है। यह चीन की वाहन निर्माता है जो कई देशों मे अपने वाहनों की बिक्री करती है।

कैसे हैं फीचर्स हवल एच9 में कई बेहतरीन फीचर्स दिए जाते हैं। इसमें पैनोरमिक सनरूफ, इलेक्‍ट्रिक साइडस्‍टेप, 19 इंच टायर, 14.6 इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, 10 स्‍पीकर, वायरलैस चार्जर, मेमोरी सीट्स, सीट वेंटिलेशन, मसाज फीचर जैसे कई बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं। साथ ही इसमें सेफ्टी फीचर के तौर पर छह एयरबैग, ब्‍लाइंड स्‍पॉट डिटेक्‍शन, एडेप्‍टिव क्रूज कंट्रोल, ट्रैफिक जाम असिस्‍ट, 360 डिग्री कैमरा, ऑटो, ईको, स्‍पोर्ट, सैंड, स्‍नो, मड और 4L जैसे मोड्स को भी दिया गया है।

कितना दमदार इंजन निर्माता की ओर से इस एसयूवी में दो लीटर की क्षमता का टर्बाचार्ज चार सिलेंडर इंजन दिया जाता है। इस इंजन से एसयूवी को 380 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। साथ ही इसमें आठ स्‍पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन को भी दिया गया है। इसके साथ ही इसमें ऑफ रोडिंग क्षमता को भी दिया जाता है। जिससे इसे किसी भी तरह की सड़क पर चलाया जा सकता है।