2025 Kawasaki KLX 230 और KLX 230 R S को खरीदने का बेहतरीन मौका, 16 हजार रुपये तक कम हो गई कीमत

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। कावासाकी की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में मोटरसाइकिल की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से हाल में ही अपनी दो ऑफ रोडर मोटरसाइकिल के 2025 वर्जन को लॉन्‍च किया गया था। अब इनकी कीमत में भी जीएसटी की दरों में बदलाव के कारण कमी की गई है। किस मोटरसाइकिल की कीमत में कितनी कमी की गई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

कीमत हुई कम कावासाकी ओर से ऑफ रोडिंग मोटरसाइकिल के तौर पर ऑफर की जाने वाली 2025 Kawasaki KLX 230 और 2025 Kawasaki KLX 230R S की कीमत को कम कर दिया गया है। निर्माता की ओर से ऐसा जीएसटी की दरों में बदलाव के कारण किया गया है।

कितनी कम हुई कीमत निर्माता की ओर से अपनी दोनों मोटरसाइकिल की कीमत को कम किया गया है। सबसे ज्‍यादा कमी 2025 Kawasaki KLX 230 की कीमत में की गई है। इस मोटरसाइकिल की कीमत में 16 हजार रुपये कम किए गए हैं। वहीं 2025 Kawasaki KLX 230R S की कीमत में 15 हजार रुपये कम किए गए हैं।

जीएसटी हुई कम कावासाकी की इन दोनों मोटरसाइकिल पर भी अन्‍य मोटरसाइकिल की तरह 28 फीसदी जीएसटी लगाया गया था। लेकिन जीएसटी की दरों में कमी के बाद इन पर भी 18 फीसदी जीएसटी लगाया गया है। जिस कारण इन दोनों की कीमत में हजारों रुपये कम किए गए हैं।

कितनी हुई कीमत 2025 Kawasaki KLX 230 की नई एक्‍स शोरूम कीमत 1.84 लाख रुपये हो गई है। वहीं 2025 Kawasaki KLX 230R S की नई एक्‍स शोरूम कीमत 1.79 लाख रुपये हो गई है। कितना दमदार इंजन निर्माता की ओर से इस बाइक में 233 सीसी की क्षमता का सिंगल सिलेंडर दो वॉल्‍व का इंजन दिया गया है। इस इंजन से बाइक को 17.85 बीएचपी की पावर और 18.3 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके साथ बाइक में छह स्‍पीड ट्रांसमिशन को दिया गया है।