Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    2025 Kawasaki KLX 230 और KLX 230 R S को खरीदने का बेहतरीन मौका, 16 हजार रुपये तक कम हो गई कीमत

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 11:59 AM (IST)

    Kawasaki KLX कावासाकी की ओर से कुछ समय पहले ही ऑफ रोडिंग मोटरसाइकिल KLX 230 और 230R S के 2025 वर्जन को भारत में लॉन्‍च किया गया है। अब इन दोनों मोटरसाइकिल को खरीदना और भी आकर्षक हो गया है। निर्माता की ओर से जीएसटी कम होने के बाद इनकी कीमत को भी कम कर दिया गया है। किसकी कीमत में कितनी कमी हुई है। आइए जानते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    2025 Kawasaki KLX 230 और 2025 Kawasaki KLX 230R S की कीमत हुई कम।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। कावासाकी की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में मोटरसाइकिल की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से हाल में ही अपनी दो ऑफ रोडर मोटरसाइकिल के 2025 वर्जन को लॉन्‍च किया गया था। अब इनकी कीमत में भी जीएसटी की दरों में बदलाव के कारण कमी की गई है। किस मोटरसाइकिल की कीमत में कितनी कमी की गई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कीमत हुई कम

    कावासाकी ओर से ऑफ रोडिंग मोटरसाइकिल के तौर पर ऑफर की जाने वाली 2025 Kawasaki KLX 230 और 2025 Kawasaki KLX 230R S की कीमत को कम कर दिया गया है। निर्माता की ओर से ऐसा जीएसटी की दरों में बदलाव के कारण किया गया है।

    कितनी कम हुई कीमत

    निर्माता की ओर से अपनी दोनों मोटरसाइकिल की कीमत को कम किया गया है। सबसे ज्‍यादा कमी 2025 Kawasaki KLX 230 की कीमत में की गई है। इस मोटरसाइकिल की कीमत में 16 हजार रुपये कम किए गए हैं। वहीं 2025 Kawasaki KLX 230R S की कीमत में 15 हजार रुपये कम किए गए हैं।

    जीएसटी हुई कम

    कावासाकी की इन दोनों मोटरसाइकिल पर भी अन्‍य मोटरसाइकिल की तरह 28 फीसदी जीएसटी लगाया गया था। लेकिन जीएसटी की दरों में कमी के बाद इन पर भी 18 फीसदी जीएसटी लगाया गया है। जिस कारण इन दोनों की कीमत में हजारों रुपये कम किए गए हैं।

    कितनी हुई कीमत

    2025 Kawasaki KLX 230 की नई एक्‍स शोरूम कीमत 1.84 लाख रुपये हो गई है। वहीं 2025 Kawasaki KLX 230R S की नई एक्‍स शोरूम कीमत 1.79 लाख रुपये हो गई है।

    कितना दमदार इंजन

    निर्माता की ओर से इस बाइक में 233 सीसी की क्षमता का सिंगल सिलेंडर दो वॉल्‍व का इंजन दिया गया है। इस इंजन से बाइक को 17.85 बीएचपी की पावर और 18.3 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके साथ बाइक में छह स्‍पीड ट्रांसमिशन को दिया गया है।

    क्‍या है खासियत

    कावासाकी की ओर से इस बाइक को पूरी तरह एडजस्‍ट होने वाले सस्‍पेंशन, बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस, ज्‍यादा सस्‍पेंशन ट्रैवल, ऑफ रोडिंग टायर्स के साथ स्‍पोक व्‍हील्‍स जैसी खासियतों के साथ लॉन्‍च किया गया है।

    किनसे है मुकाबला

    2025 Kawasaki KLX 230 बाइक को भारत में खासतौर पर ऑफ रोडिंग के लिए लॉन्‍च किया गया है। इस बाइक का बाजार में सीधा मुकाबला हीरो मोटोकॉर्प की Xpulse 200 4 Pro जैसी बाइक के साथ होता है।