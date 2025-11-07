Language
    Skoda Octavia RS Track Review: कैसी है ऑक्‍टाविया आरएस, चलाने में कितनी है बेहतर

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 12:48 PM (IST)

    Skoda Octavia RS Track Review: स्‍कोडा की ओर से भारतीय बाजार में Skoda Octavia RS को हाल में ही लॉन्‍च किया गया है। इस सेडान कार को हमने बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर चलाकर देखा। यह कार चलाने में कितनी दमदार है और इसकी हैंडलिंग कितनी बेहतर है। ब्रेक कितने बेहतर हैं। क्‍या इसे खरीदना आपके लिए बेहतर विकल्‍प हो सकता है या नहीं? आइए जानते हैं।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। चेक रिपब्लिक की वाहन निर्माता स्‍कोडा की ओर से भारतीय बाजार में लग्‍जरी सेडान कार Skoda Octavia RS को अक्‍टूबर 2025 को ही लॉन्‍च किया गया है। जिसके कुछ दिनों के बाद हमें इस कार को बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर चलाने का मौका मिला। ट्रैक पर चलाने के दौरान इस कार ने कैसा प्रदर्शन किया। इसकी हैंडलिंग, ब्रेकिंग (Skoda Octavia RS Track Drive Review) कैसी रही। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    कैसी है Skoda Octavia RS

    स्‍कोडा की ओर से सेडान के तौर पर पहले भी ऑक्‍टाविया आरएस को भारतीय बाजार में ऑफर किया जाता था, लेकिन कुछ साल पहले इसकी बिक्री बंंद कर दी गई थी। जिसके बाद अब एक बार फिर इस कार को भारतीय बाजार में अक्‍टूबर में ही लॉन्‍च किया गया है। पहले के मुकाबले अब यह और ज्‍यादा बेहतर लगती है। इसको देखने पर नई एलईडी हेडलाइट्स और डीआरएल, फ्रंट ग्रिल पर आरएस की बैजिंग से इसे अलग पहचान मिलती है।

    कितना दमदार इंजन

    स्‍कोडा की इस कार में दो लीटर का टीएसआई इंजन दिया जाता है। जिससे गाड़ी को 265 हॉर्स पावर के साथ 370 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। यह पावर इसके पुराने वर्जन के मुकाबले 15 किलोवाट ज्‍यादा है। इसमें 7स्‍पीड डीएसजी ट्रांसमिशन को दिया गया है। इस इंजन के साथ यह कार 6.4 सेकेंड में ही 0-100 किलोमीटर की स्‍पीड पकड़ सकती है। वहीं इसकी टॉप स्‍पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक है।

    ट्रैक पर कैसा है प्रदर्शन

    हमें इस कार को ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर चलाने का मौका मिला। प्रदर्शन के मामले में यह कार किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं देती। इस दौरान कार की हैंडलिंग और ब्रेकिंग को जांचने का मौका भी मिला। तेज स्‍पीड के साथ ही टर्न पर इसने बेहतर प्रदर्शन किया। तेज स्‍पीड में भी टर्न करने पर कार पूरी तरह से कंट्रोल में रही और स्थिरता भी बनी रही। ट्रैक पर हमने इसे करीब 180 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्‍पीड से ट्रेनर के मार्गदर्शन में चलाया। कुछ जगहों पर हमने इस कार को 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्‍पीड से भी ज्‍यादा चलाया। इतनी स्‍पीड पर चलाने के साथ जब तेज ब्रेक लगाए तो भी यह कार कंट्रोल में रही। इस कार में निर्माता की ओर से इलेक्‍ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक भी दिया है जिसका फायदा मोड़ पर कार को टर्न करते हुए मिलता है। इस फीचर के कारण टर्न के दौरान कार के पहियों को ब्रेक लगाकर लाइन सही रखता है जिससे कार की हैंडलिंग काफी बेहतरीन हो जाती है और ड्राइवर को ज्‍यादा कॉन्‍फिडेंस मिलता है।

    फाइनल वर्डिक्‍ट

    स्‍कोडा की ओर से ऑक्‍टाविया आरएस को अनुभवी ट्रेनर के मार्गदर्शन में ट्रैक (Skoda Octavis RS first drive review) पर चलाया। ट्रैक पर इसकी क्षमता ने हमें प्रभावित किया। पैडल शिफ्टर्स के जरिए जितनी तेजी से इसके गियर्स बदले उसी के मुताबिक गाड़ी ने प्रदर्शन भी किया। इंजन, ट्रांसमिशन के साथ ही सेडान के डिजाइन के कारण यह ट्रैक पर काफी बेहतर लगी। किसी भी गाड़ी को और बेहतर बनाने के लिए सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। वास्‍तविक परिस्‍थतियों में यह कितना बेहतर प्रदर्शन करती है इसकी जानकारी तो उचित समय तक चलाने के बाद ड्राइव रिव्‍यू के समय मिल पाएगी।