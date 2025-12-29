Maruti eVitara Range Test: 543 किलोमीटर चलेगी या नहीं? Video Review में मिली रेंज की असली जानकारी
मारुति सुजुकी की ओर से जल्द ही अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी के तौर पर eVitara को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च के पहले ही जागरण हाईटेक की वीडियो टीम को यह ...और पढ़ें
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Maruti Suzuki की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से इलेक्ट्रिक एसयूवी के तौर पर Maruti Suzuki eVitara को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। इसके पहले जागरण हाईटेक की वीडियो टीम को इसको चलाने का मौका मिला। इस दौरान इस एसयूवी की रेंज का टेस्ट भी किया गया। करीब 100 से 125 किलोमीटर चलाने के बाद यह पता चला कि असल में यह एसयूवी फुल चार्ज के बाद कितनी रेंज दे सकती है। इसकी जानकारी वीडियो में देखी जा सकती है।
जल्द लॉन्च होगी Maruti Suzuki eVitara
मारुति की ओर से भारत में जल्द ही अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी के तौर पर Maruti Suzuki eVitara को लॉन्च किया जाएगा। इस एसयूवी को निर्माता की ओर से 2025 के शुरू में हुए ऑटो एक्सपो में पेश किया जा चुका है।
कितनी दमदार बैटरी
मारुति की ओर से यह इस एसयूवी को 49 kwh और 61 kWh की क्षमता की बैटरी के विकल्प दिए हैं। जिससे इसे सिंगल चार्ज में 543 किलोमीटर की एआरएआई माइलेज का दावा किया जा रहा है।
कब शुरू होगी डिलीवरी
निर्माता की ओर से जानकारी दी गई है कि इस एसयूवी की डिलीवरी को 2026 में शुरू कर दिया जाएगा। इसके पहले निर्माता की ओर से 1100 शहरों में दो हजार चार्जिंग पाइंट्स को लगाया है और 2030 तक देशभर में एक लाख चार्जर का लक्ष्य रखा गया है। निर्माता की ओर से जानकारी दी गई है कि इस एसयूवी को BaaS के साथ भी ऑफर किया जाएगा।
किनसे है मुकाबला
Maruti E Vitara को कंपनी की ओर से मिड साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में लाया जाएगा। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Hyundai Creta Electric, MG Windsor, Tata Curvv EV, Mahindra BE 6, Tata Harrier EV जैसी इलेक्ट्रिक एसयूवी के साथ होगा।
