Maruti eVitara Range Test: 543 किलोमीटर चलेगी या नहीं? Video Review में मिली रेंज की असली जानकारी

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Maruti Suzuki की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से इलेक्‍ट्रिक एसयूवी के तौर पर Maruti Suzuki eVitara को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। इसके पहले जागरण हाईटेक की वीडियो टीम को इसको चलाने का मौका मिला। इस दौरान इस एसयूवी की रेंज का टेस्‍ट भी किया गया। करीब 100 से 125 किलोमीटर चलाने के बाद यह पता चला कि असल में यह एसयूवी फुल चार्ज के बाद कितनी रेंज दे सकती है। इसकी जानकारी वीडियो में देखी जा सकती है।