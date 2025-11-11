Hyundai Venue Video Review: कैसी है नई जेनरेशन वेन्यू, वीडियो रिव्यू में देखें
हुंडई की ओर से वेन्यू की नई जेनरेशन को हाल में ही लॉन्च किया गया है। निर्माता की इस एसयूवी को चलाने का मौका Jagran Hitech की टीम को मिला। इस दौरान इसे कई कसौटियों पर परखा गया। यह एसयूवी कितनी खास है। वीडियो में देखते हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। हुंडई ने भारतीय बाजार में अपनी कॉम्पैक्ट SUV, Hyundai Venue की नई जेनरेशन को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स और डिजाइन को दिया है। जागरण हाईटेक की वीडियो टीम को इस एसयूवी को चलाने का मौका मिला। चलाने में यह एसयूवी कैसी है। वीडियो में देखा जा सकता है।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।