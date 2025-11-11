ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। हुंडई ने भारतीय बाजार में अपनी कॉम्‍पैक्‍ट SUV, Hyundai Venue की नई जेनरेशन को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स और डिजाइन को दिया है। जागरण हाईटेक की वीडियो टीम को इस एसयूवी को चलाने का मौका मिला। चलाने में यह एसयूवी कैसी है। वीडियो में देखा जा सकता है।