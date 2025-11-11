Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Hyundai Venue Video Review: कैसी है नई जेनरेशन वेन्‍यू, वीडियो रिव्‍यू में देखें

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 11:04 AM (IST)

    हुंडई की ओर से वेन्‍यू की नई जेनरेशन को हाल में ही लॉन्‍च किया गया है। निर्माता की इस एसयूवी को चलाने का मौका Jagran Hitech की टीम को मिला। इस दौरान इसे कई कसौटियों पर परखा गया। यह एसयूवी कितनी खास है। वीडियो में देखते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। हुंडई ने भारतीय बाजार में अपनी कॉम्‍पैक्‍ट SUV, Hyundai Venue की नई जेनरेशन को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स और डिजाइन को दिया है।  जागरण हाईटेक की वीडियो टीम को इस एसयूवी को चलाने का मौका मिला। चलाने में यह एसयूवी कैसी है। वीडियो में देखा जा सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें