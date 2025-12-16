Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सर्दी बढ़ते ही सड़कों पर छाई धुंध, इन खास तरीकों से मिलेगी हादसों से सुरक्षा, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 02:29 PM (IST)

    दिल्ली और उत्तर भारत में ठंड के साथ कोहरा बढ़ रहा है, जिससे सड़कों पर हादसे हो रहे हैं। कोहरे में गाड़ी चलाते समय स्पीड पर नियंत्रण, फॉग लैंप का उपयोग ...और पढ़ें

    Hero Image

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। दिल्‍ली सहित उत्‍तर भारत के कई राज्‍यों में ठंड बढ़ने के साथ ही कोहरा पड़ना शुरू हो गया है। कोहरे के कारण सड़कों पर हादसे भी हो रहे हैं। अगर आप भी कोहरे के बीच गाड़ी चला रहे हैं तो किन बातों का ध्‍यान रखने पर हादसों से सुरक्षित रहने में मदद मिल सकती है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धुंध से हो रहे हादसे

    दिल्‍ली के साथ ही उत्‍तर भारत में धुंध पड़नी शुरू हो गई है। जिस कारण एक्‍सप्रेस वे और हाइवे पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। इस कारण सड़कों पर हादसों की संख्‍या भी लगातार बढ़ रही है। दिल्‍ली-आगरा एक्‍सप्रेस वे हो या फिर नेशनल हाइवे सभी पर हादसों की जानकारी मिल रही है।

    स्‍पीड पर नियंत्रण है जरूरी

    जब भी कार को चलाया जाता है तो स्‍पीड पर नियंत्रण रखना काफी जरूरी होता है। लेकिन स्‍पीड पर नियंत्रण न रखने की लापरवाही तब ज्‍यादा खतरनाक हो जाती है जब धुंध के कारण विजिबिलिटी भी काफी कम हो जाती है। इसलिए धुंध के दौरान कार को हमेशा उतनी ही स्‍पीड पर चलाना चाहिए, जिस स्‍पीड पर ड्राइवर कार को पूरी तरह से कंट्रोल करने में सक्षम हो।

    फॉग लैंप का करें उपयोग

    नई कारों में निर्माताओं की ओर से कई तरह के फीचर्स को ऑफर किया जाता है। लेकिन कई वेरिएंट्स में फॉग लाइट्स को नहीं दिया जाता। धुंध के समय फॉग लाइट्स के कारण सड़क पर विजिबिलिटी बढ़ाने में काफी मदद मिलती है। अगर आपकी कार में फॉग लाइट नहीं है तो बाजार से भी इनको लगाया जा सकता है।

    लो बीम का करें उपयोग

    रात के साथ ही दिन के समय भी अगर काफी ज्‍यादा धुंध है तो सफर के दौरान हेडलाइट को हमेशा लो बीम पर ही रखना चाहिए। हाई बीम पर धुंध के दौरान कार चलाते हुए विजिबिलिटी खत्‍म हो जाती है, जबकि लो बीम पर लाइट रखने से धुंध में भी सड़क पर कुछ दूरी तक दिखाई देता है।

    रिफ्लेक्‍टर से बढ़ेगी सुरक्षा

    ज्‍यादा धुंध के कारण सड़क पर जब विजिबिलिटी शून्‍य तक पहुंच जाती है, उस समय कार पर रिफ्लेक्‍टर लगाने से आपको सुरक्षित रहने में मदद मिल सकती है। रिफ्लेक्‍टर का काम रोशनी को वापस भेजना होता है और जैसे ही इस पर रोशनी पड़ती है तो यह चमक जाती है, जिससे दूसरे ड्राइवर को आपकी मौजूदगी की जानकारी मिल जाती है।