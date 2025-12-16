ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। देश में हर रोज हजारों की संख्‍या में सड़क हादसे होते हैं। जिनमें से ज्‍यादातर लापरवाही के कारण होते हैं। हाल में ही लापरवाही का एक और मामला सामने आया है। जिसमें तेज स्‍पीड और गलती के कारण Suzuki Hayabusa और Maruti Suzuki Dzire Tour S के बीच टक्‍कर हो गई। मामले की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। हादसा कहां पर हुआ है। इस पर और क्‍या जानकारी सामने आई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लापरवाही से हुआ हादसा Suzuki Hayabusa और Maruti Suzuki Dzire Tour S के बीच हाल में ही टक्‍कर हुई है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। यह हादसा दिल्‍ली के सटे गुरुग्राम में एंबिएंस मॉल के पास हुआ है।

कैसे हुआ हादसा सोशल मीडिया पर अपलोड की गई वीडियो के मुताबिक घने कोहरे के बीच हायाबूसा सवार अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था और अचानक मारुति सुजुकी डिजायर टूर एस ने लेफ्ट टर्न लिया तो दोनों के बीच टक्‍कर हो गई। यह टक्‍कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार काफी आगे जाकर गिरा। यह घटना पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल सवार के कैमरे में कैद हो गई। वहीं मोटरसाइकिल भी करीब 200 मीटर आगे जाकर रूकी।

सोशल मीडिया पर हुआ वायरल हादसे का वीडियो करीब 10 सेकेंड के आस पास है। लेकिन यह वीडियो अपलोड होने के बाद तेजी से देखा जा रहा है। 15 दिसंबर को शाम सात बजे के बाद इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। उसके बाद से खबर लिखे जाने तक करीब 2831 लोगों ने इस वीडियो को देखा है। हादसा कब हुआ इसकी जानकारी तो नहीं दी गई है। वीडियो को सोशल मीडिया X पर ग्रेटर नोएडा वेस्‍ट नाम के अकाउंट से पोस्‍ट किया गया है।