    कोहरा, तेज स्‍पीड और एक गलती से हो गई Hayabusa और Dzire Tour के बीच टक्‍कर, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 09:36 AM (IST)

    गुरुग्राम में एंबिएंस मॉल के पास कोहरे में तेज रफ्तार हायाबूसा और मारुति सुजुकी डिजायर टूर एस की टक्कर हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा ...और पढ़ें

    हायाबूसा और डिजायर टूर एस में हुई टक्‍कर- फोटो-सोशल मीडिया

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। देश में हर रोज हजारों की संख्‍या में सड़क हादसे होते हैं। जिनमें से ज्‍यादातर लापरवाही के कारण होते हैं। हाल में ही लापरवाही का एक और मामला सामने आया है। जिसमें तेज स्‍पीड और गलती के कारण Suzuki Hayabusa और Maruti Suzuki Dzire Tour S के बीच टक्‍कर हो गई। मामले की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। हादसा कहां पर हुआ है। इस पर और क्‍या जानकारी सामने आई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    लापरवाही से हुआ हादसा

    Suzuki Hayabusa और Maruti Suzuki Dzire Tour S के बीच हाल में ही टक्‍कर हुई है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। यह हादसा दिल्‍ली के सटे गुरुग्राम में एंबिएंस मॉल के पास हुआ है। 

    कैसे हुआ हादसा

    सोशल मीडिया पर अपलोड की गई वीडियो के मुताबिक घने कोहरे के बीच हायाबूसा सवार अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था और अचानक मारुति सुजुकी डिजायर टूर एस ने लेफ्ट टर्न लिया तो दोनों के बीच टक्‍कर हो गई। यह टक्‍कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार काफी आगे जाकर गिरा। यह घटना पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल सवार के कैमरे में कैद हो गई। वहीं मोटरसाइकिल भी करीब 200 मीटर आगे जाकर रूकी।

    सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

    हादसे का वीडियो करीब 10 सेकेंड के आस पास है। लेकिन यह वीडियो अपलोड होने के बाद तेजी से देखा जा रहा है। 15 दिसंबर को शाम सात बजे के बाद इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। उसके बाद से खबर लिखे जाने तक करीब 2831 लोगों ने इस वीडियो को देखा है। हादसा कब हुआ इसकी जानकारी तो नहीं दी गई है। वीडियो को सोशल मीडिया X पर ग्रेटर नोएडा वेस्‍ट नाम के अकाउंट से पोस्‍ट किया गया है।

    कोहरे के कारण हो चुके कई हादसे

    हर साल दिसंबर महीने से कोहरा पड़ना शुरू हो जाता है। जिसके बाद बड़ी संख्‍या में सड़क हादसे होते हैं और यातायात प्रभावित भी होता है। इससे बचने के लिए प्रशासन की ओर से कई जगह पर स्‍पीड लिमिट में बदलाव किया जाता है तो कहीं पर रिफ्लेक्टिव टेप और लाइट्स की व्‍यवस्‍था को दुरूस्‍त किया जाता है।