    Dashcam Tips भारत में जिस तरह सड़कों पर वाहनों की संख्‍या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उसी तरह वाहनों के साथ सड़क पर होने वाले हादसों की संख्‍या भी बढ़ रही है। अगर आप अपनी कार और खुद को सुरक्षित रखने के लिए कार में डैशकैम लगाने का विचार कर रहे हैं तो किन बातों का ध्‍यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं।

    डैशकैम का उपयोग करना क्‍यों हो गया है जरूरी। जानें डिटेल।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। कार को खरीदने के बाद अक्‍सर लोग कई तरह की एक्‍सेसरीज लगवाते हैं। ऐसी ही एक जरूरी एक्‍सेसरीज डैशकैम है, जो न‍ सिर्फ सड़क पर हर तरह से कार को सुरक्षित रखने में मदद करती है बल्कि इससे ड्राइवर को भी काफी हद तक सुरक्षा मिलती है। डैशकैम को खरीदते समय किन बातों का ध्‍यान रखना चाहिए। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    क्‍या है डैशकैम

    अपने नाम के मुताबिक ही इसे बतौर एक्‍सेसरीज अपनी कार में लगाया जा सकता है। यह एक प्रकार का कैमरा होता है, जिसे कार के डैशबोर्ड या विंडशील्‍ड पर आसानी से लगाया जा सकता है। कार से सफर करते हुए इसकी मदद से व्‍यू को रिकॉर्ड किया जाता है। जिससे किसी हादसे के दौरान कार सवार को काफी मदद (dashcam buying guide) मिलती है। 

    क्‍यों है जरूरी

    कार खरीदने के बाद लोग उसे सुरक्षित रखने के लिए कई तरह की एक्‍सेसरीज लगवाते हैं। लेकिन कार चलाते हुए हादसा हो जाए तो फिर खुद को निर्दोष साबित करना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बाजार में डैशकैम मिलते हैं, जिनको कार में आसानी से लगाया (dashcam benefits) जा सकता है।

    खरीदने से पहले रखें ध्‍यान

    अगर आप भी अपनी कार के लिए डैशकैम को खरीदने का मन बना रहे हैं, तो कुछ बातों की जानकारी होना बेहतर रहता है। बाजार में कई तरह के डैशकैम मिल जाते हैं, लेकिन बेहतर क्‍वालिटी और ज्‍यादा बड़ी बैटरी के साथ ही ज्‍यादा स्‍टोरेज की क्षमता वाला डैशकैम काफी उपयोगी रहता है। बेहतर क्‍वालिटी के कारण रिकॉर्ड की गई वीडियो में अन्‍य वाहनों की जानकारी लेना काफी आसान हो जाता है। इसके साथ ही ज्‍यादा स्‍टोरेज के होने के कारण काफी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं।

    इन बातों का भी ध्‍यान रखना है जरूरी

    बाजार में कई तरह के फीचर्स के साथ डैशकैम मिलते हैं। लेकिन वायरलैस कनेक्टिविटी, जीपीएस और डिस्‍प्‍ले के साथ आने वाले डैशकैम को उपयोग करना काफी ज्‍यादा आसान हो जाता है। 

    कितनी है कीमत

    क्‍वालिटी और फीचर्स के मुताबिक कई कंपनियों की ओर से डैशकैम को खरीदा जा सकता है। ऑनलाइन के साथ ही बाजार में इनकी कीमत करीब दो-तीन हजार रुपये से शुरू हो जाती है। जिसके बाद फीचर्स की बढ़ोतरी के साथ ही कीमत में भी बढ़ोतरी हो जाती है।