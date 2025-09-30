Language
    Uno Minda 3 way Car Dashcam Review: यह डैशकैम आपकी कार के लिए होगा फायदेमंद? क्‍या है खासियत और क्‍या हैं कमियां

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 02:00 PM (IST)

    UNO Minda 3-Way Car Dash Cam DVR Review Uno Minda की ओर से बाजार में कई तरह के ऑफ्टर मार्केट उत्‍पादों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से डैशकैम को भी बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। निर्माता की ओर से ऑफर किया गया थ्री वे डैशकैम आपकी कार के लिए कितना बेहतर होगा या नहीं। आइए जानते हैं।

    UNO Minda 3-Way Car Dash Cam DVR Review: कैसा है डैशकैम, जानें पूरी डिटेल।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में हर महीने लाखों लोग नई कार खरीदने के बाद कई एक्‍सेसरीज लगवाते हैं। जिनमें से एक सेफ्टी फीचर के तौर पर डैशकैम भी कई लोगों की लिस्‍ट में होता है। UNO Minda 3-Way Car Dash Cam DVR को कुछ समय पहले ही लॉन्‍च किया गया है। जिसके बाद हमने इसका करीब दो हफ्ते से ज्‍यादा समय तक उपयोग किया। इस दौरान हमें इस डैशकैम में क्‍या चीजें अच्‍छी लगीं और किन चीजों को बेहतर किया जा सकता है। इसकी जानकारी हम आपको इस खबर में दे रहे हैं।

    जरुरत है डैशकैम

    जीएसटी कम होने और नवरात्र, दशहरा और दीवाली के मौके पर भारत में लाखों लोग नई कारों को खरीदते हैं। इन कारों में कई तरह की एक्‍सेसरीज भी लगवाई जाती हैं। जिनमें अपनी सुरक्षा के लिए कई लोग डैशकैम को भी कार में लगवाते हैं। इसका फायदा कई तरह से मिलता है जिससे लोग खुद को बे कसूर भी साबित कर पाते हैं और सड़क पर कई घटनाओं की वीडियो भी देखने में मदद मिलती है।

    कैसा है UNO Minda 3-Way Car Dash Cam DVR

    Uno Minda की ओर से कुछ समय पहले ही 3-Way Car Dash Cam DVR को ऑफर किया गया है। इस डैशकैम को एक छोटे से बॉक्‍स में पैक कर ऑफर किया जाता है। जिसमें से इसे निकालकर आसानी से कार में लगाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए किसी एक्‍सपर्ट की जरुरत पड़ेगी।

    क्‍या है खासियत

    डैशकैम में तीन कैमरे मिलते हैं जिनमें से दो कैमरे विंडशील्‍ड पर लगाए जाते हैं और तीसरे कैमरे को कार में पिछली नंबर प्‍लेट के पास लगाया जा सकता है। इसमें जी-सेंसर सेंसिबिलिटी, वॉयस रिकॉर्डर, फोटो, वाई-फाई के साथ 256 जीबी तक का क्‍लास 10 हाई एंड्यूरेंस मेमोरी कार्ड लगाया जा सकता है। मुख्‍य डैशकैम यूनिट में एक छोटी स्‍क्रीन भी मिलती है जो 3.39 इंच की है।

    कैसी है क्‍वालिटी

    Umo Minda के 3-Way Car Dash Cam DVR में जो तीन कैमरे दिए गए हैं। इनमें से सिर्फ फ्रंट की वीडिया रिकॉर्ड करने वाला कैमरा ही 4K वीडियो रिकॉर्ड करता है। बाकी केबिन और रियर कैमरे से एचडी क्‍वालिटी वीडियो और फोटो को रिकॉर्ड किया जा सकता है। दिन के साथ ही कम रोशनी में भी यह अच्‍छी क्‍वालिटी के वीडियो कैप्‍चर करता है। साथ ही यह अपने आस-पास की आवाज को भी वीडियो के साथ रिकॉर्ड करता है, जिसे बंद भी किया जा सकता है।

    समीक्षा

    UNO Minda 3-Way Car Dash Cam DVR की बिल्‍ड क्‍वालिटी ठीक है। इसमें मुख्‍य यूनिट के साथ केबिन की वीडियो रिकॉर्ड करने वाले कैमरे को तो आसानी से फिट किया जा सकता है, लेकिन तीसरे कैमरे को पीछे लगाने के लिए किसी एक्‍सपर्ट की जरुरत पड़ेगी। इसके अलावा इसकी एप को डाउनलोड करने के बाद आप आसानी से वीडियो और फोटो को अपने फोन पर सेव भी कर पाएंगे। कैमरे की वीडियो और फोटो की क्‍वालिटी भी अच्‍छी है लेकिन केबिन के कैमरे की क्‍वालिटी को और बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा एक अच्‍छा विकल्‍प ऑडियो का भी है जिसे बंद या रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। इससे आपको केबिन को रिकॉर्ड करने के लिए अतिरिक्‍त कैमरे की जरुरत नहीं पड़ेगी। 

    अगर आप चाहते हैं कि आपको अलग से मेमोरी कार्ड न खरीदकर डैशकैम में न लगाना पड़े और इसकी जगह आपको क्‍लाउड का इंटरनल मेमोरी वाला कोई डैशकैम मिले तो फिर बाजार में अन्‍य विकल्‍प की तलाश की जा सकती है।