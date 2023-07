आखिर हाईवे पर ही टायर अधिक क्यों फटते हैं, यहां पढ़ें सभी सवालों के जवाब

आपने अक्सर इस बात पर ध्यान दिया होगा कि हाईवे पर ही टायर फटने की अधिक घटनाएं होती है।आपने इसका हालिया उदाहरण मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे पर देखा गया है। जिसके कारण कई लोगों की मौत भी हुई है। आप कैसे अपने कार के टायर का ख्याल रखें कि आपको ऐसी दुर्घटना का सामना न करना पड़े। चलिए आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी देते हैं।

आखिर हाईवे पर ही टायर अधिक क्यों फटते हैं

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। वाहन में टायर सबसे अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि रोड़ पर जब आपकी कार चलती है तो वो सीधा टायर से कनेक्ट रहती है। कई बार लोग वाहन के टायर का खास ख्याल नहीं रख पाते हैं जिसके कारण बीच रास्ते में टायर फट जाता है। आपने इसका हालिया उदाहरण मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे पर देखा गया है। जिसके कारण कई लोगों की मौत भी हुई है। इस खबर के माध्यम से आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे अपने कार के टायर का ख्याल रखें कि आपको ऐसी दुर्घटना का सामना न करना पड़े। टायर का प्रेशर जरूर करें जब भी आप अपनी कार से कही लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल रहे हो तो एक बार कार के टायर प्रेशर को जरुर चेक करें। वैसे भी गर्मी के मौसम में जितनी हवा भरी जाती है, उससे थोड़ी कम ही भरवाना चहिए। क्योंकि जब सड़क पर कार चलती है तो टायर गर्म हो जाता है। इससे उसके अंदर की हवा गर्म होकर फैलने लगती है। हवा इतनी फैल जाती है कि टायर फच जाते हैं। इस वजह से कार लोगों के कंट्रोल में नहीं रहती है और दुर्घटना हो जाती है। घर से निकलते वक्त रखें इन बातों का ख्याल जब भी आप घर से निकलते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि गाड़ी में लगा हुआ टायर कही अधिक पुराना तो नहीं है अगर टायर अधिक पुराना है तो उसे तुरंत बदल लें। क्योंकि पुराने टायर के फटने की आकंशा अधिक बढ़ जाएगी। हाईवे पर टायर का फटना आपने अक्सर इस बात पर ध्यान दिया होगा कि हाईवे पर ही टायर फटने की अधिक घटनाएं होती है। क्योंकि इस समय लोग कार के रफ्तार में चलाते हैं। जिसके कारण कार का टायर घिस जाता है। चाहें वो नए हो या पुराने, आम दिनों में टायर अधिक गर्म हो जाता है। इसके कारण ये टायर रबर पर चिपकने लगता है। टायर की सतह पतली होती है और कई बार इस वजह से टायर फट जाता है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi