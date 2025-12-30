Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Fog Tips: धुंध में चलानी है कार, सफेद या पीली कौन सी लाइट से मिलेगी ज्‍यादा विजिबिलिटी

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 10:00 AM (IST)

    उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और धुंध के बीच कार चलाने में विजिबिलिटी की समस्या आती है। इस खबर में बताया गया है कि सफेद एलईडी लाइटें धुंध में बेहतर विज ...और पढ़ें

    Hero Image

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। उत्‍तर भारत के सभी राज्‍यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके साथ ही अधिकतर राज्‍यों में धुंध भी पड़ रही है जिससे कार चलाने में काफी परेशानी हो रही है। अगर आप भी धुंध के बीच कार चलाते हैं तो सफेद या पीली किस तरह की लाइट से बेहतर विजिबिलिटी (Driving Tips in Fog) मिल सकती है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धुंध में होती है परेशानी

    सर्दियों में कार चलाते हुए सबसे ज्‍यादा परेशानी तब होती है जब धुंध काफी ज्‍यादा होती है। धुंध के कारण ड्राइवर की विजिबिलिटी शून्‍य भी हो सकती है और ऐसी स्थिति में कार चलाना काफी ज्‍यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

    सफेद लाइट से मिलेगी बेहतर विजिबिलिटी?

    नई कारों में निर्माताओं की ओर से एलईडी लाइट्स को हेडलाइट में दिया जाता है। इस तरह की लाइट की रोशनी आमतौर पर सफेद होती है। इनका तापमान 6000 केल्‍विन होता है। इस तरह की लाइट की तरंगदैर्ध्‍य कम होती है और यह अपवर्तित भी होती है। जिस कारण इस तरह की लाइट धुंध के समय बेहतर विजिबिलिटी नहीं दे पातीं। इस कारण ड्राइवर को ज्‍यादा धुंध के समय ऐसी लाइट के साथ सफर करते हुए सड़क पर ज्‍यादा ध्‍यान केंद्रित करना पड़ता है। इस तरह की लाइट की रोशनी भी ज्‍यादा होती है जिससे सामने से आने वाली गाड़ी के ड्राइवर की आंखों पर ज्‍यादा दबाव पड़ता है। सफेद लाइट ज्‍यादा चमकदार होती हैं, लेकिन ज्‍यादा धुंध के समय इसकी रोशनी बिखर जाती हैं, जिससे बेहतर विजिबिलिटी नहीं मिल पाती।  

    पीली लाइट से मिलेगी बेहतर विजिबिलिटी?

    कारों के बेस वेरिएंट्स में ज्‍यादातर निर्माताओं की ओर से हेलोजन लाइट को दिया जाता है। हेलोजन लाइट होने के कारण इनकी रोशनी एलईडी लाइट की तरह सफेद नहीं होती और यह पीले रंग की रोशनी देती हैं। इस कारण यह ज्‍यादा धुंध के समय अपनी रोशनी को कम बिखेरती हैं। इसके साथ ही इस तरह की लाइट की तरंगदैर्ध्‍य भी ज्‍यादा होती है, जिस कारण ज्‍यादा धुंध की स्थिति में इस तरह की लाइट से बेहतर विजिबिलिटी मिल पाती है। पीली लाइट होने के कारण इनकी चमक भी कम होती है और इससे सामने से आने वाली गाड़ी के ड्राइवर की आंखों पर भी कम रोशनी पड़ती है जिससे उसकी आंखों पर कम दबाव पड़ता है। पीली लाइट कम चमकदार होती हैं, इसलिए इनकी रोशनी का दायरा भी कम होता है। इसलिए ज्‍यादा धुंध के समय ही यह कुछ मीटर की दूरी तक विजिबिलिटी देने में सक्षम होती हैं।