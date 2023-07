अब कारों में क्यों दी जाती है DRL, ये है लगाने के पीछे का मकसद; सेफ्टी से जुड़ा है कारण

what are the benefits of DRL आपको बता दें डेटाइम रनिंग लाइट्स आपकी कार के सेफ्टी में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये लाइट्स दिन में चमकती है और अन्य लोग आपकी कार को आसानी से देख पाते हैं क्योंकि इनकी आखें पर काफी लाइट पहुंच रही होती है। इन लाइट्स से दूसरे चालकों को अपनी मौजूदगी के बारे में आसानी से पता लग जाता है।