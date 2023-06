कार में कितनी तरह की होती है Headlight, कौन-सी देती है सबसे ज्यादा रोशनी, यहां मिलेंगे सभी सवालों के जवाब

कई बार लोग कार के अंदर कई तरह की हेडलाइट लगवा लेते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि कार में कितने प्रकार के हेडलाइट मिलते हैं? चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। मैटरिक्स हेडलाइटये एक एडवांस एलईडी का वर्जन है। इसमें कैमरे का इस्तेमाल होता है। इससे आगे से आने वाली कार नजर आती है।(जागरण फाइल फोटो)

कार में कितनी तरह की होती है Headlight, कौन-सी देती है सबसे ज्यादा रोशनी

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। जब भी आप रात में कार चलाते हैं तो उस समय हेडलाइट सबसे अहम भूमिका निभाती है। रात के समय में अंधेरा होने पर कार चलाते समय हेडलाइट को ऑन कर देना चहिए। इससे आगे आने वाली कार और सड़क पर चलने वाले लोग आसानी से दिखाई देते हैं। कई बार लोग कार के अंदर कई तरह की हेडलाइट लगवा लेते हैं। क्या आपको इसके बारे में पता है, क्या आप ये जानते हैं कि कार में कितने प्रकार के हेडलाइट मिलते हैं ? चलिए आपको इसके बारे में अधिक जानकारी देते हैं। हैलोजन हेडलाइट आपको बता दें, अधिकतर कार में हैलोजन लाइट का इस्तेमाल होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये हैं कि यह किफायती अधिक होती है और इसे इसे इस्तेमाल करना काफी आसान होता है। इन लाइट के अंदर हैलोजन और गैस कैप्सूल भरा होता है। इसे ऑन करने के बाद टंगस्टन से करंट पास होते हुए फिलामेंट से गुजरता है और लाइट पास होती है और लाइट की रोशनी पीले रंग की होती है। एचआईडी हेडलाइट इस लाइट में हैलोजन हेडलाइट की तरह एचआईडी हेडलाइट में फिलामेंट नहीं होता है। इसमें क्सीनन गैस का इस्तेमाल होता है। ये सीएफएल लाइट की कैटेगरी में ही एचआईडी हेडलाइट आती है। इसको जेनॉन लैंप भी कहते हैं। एलईडी हेडलाइट जब से कार में डीआरएल अनिवार्य हुआ है उसके बाद से ही एलइडी लाइट्स की अधिक मांग बढ़ी है। आज के समय में अधिकतर कारों में एलईडी हेडलाइट देखने को मिलती है। इसको किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। इसके अलावा कम बैटरी भी खपत होती है। मैटरिक्स हेडलाइट ये एक एडवांस एलईडी का वर्जन है। इसमें कैमरे का इस्तेमाल होता है। इससे आगे से आने वाली कार नजर आती है। इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हाई बीम लाइट लाइट से बचना इसके जरिए काफी आसान है। सामने से आ रही कार की लाइट को देखने के बाद मैटरिक्स हेडलाइट बंद हो जाती है इसकी रोशनी भी कम हो जाती है। लेजर हेडलाइट सबसे अधिक लाइट लेजर हेडलाइट से मिलती है। ये प्रीमियम कार में मिलती है। ये सभी लाइट्स के मुकाबले रोशनी अधिक देती है। लेजर होने की वजह से ड्राइवर दूर तक आसानी से देख पाते हैं।

Edited By: Ayushi Chaturvedi