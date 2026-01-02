Language
    Volkswagen Tiguan के बेस वेरिएंट को है घर लाना, एक लाख रुपये की Down Payment के बाद जाएगी कितनी EMI, पढ़ें खबर

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 07:00 AM (IST)

    Car Finance Plan: भारत में Volkswagen की ओर से मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में Volkswagen Tiguan को ऑफर किया जाता है। इसके बेस वेरिएंट को खरीदकर घर लाने क ...और पढ़ें

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वाहन निर्माता Volkswagen की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर Volkswagen Taigun को ऑफर किया जाता है। अगर आप भी इसके बेस वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं तो एक लाख रुपये की Down Payment के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर इसे घर लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    Volkswagen Taigun Price

    Volkswagen की ओर से Taigun के बेस वेरिएंट के तौर पर  1.0 Comfortline Petrol को 11.42 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है। इसे दिल्‍ली में खरीदने पर ऑन रोड कीमत करीब 13.15 लाख रुपये हो जाती है। इस कीमत में 11.42 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के अलावा करीब 1.14 लाख रुपये रजिस्‍ट्रेशन और करीब 48 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। इसके अलावा इसके लिए टीसीएस चार्ज के करीब 11 हजार रुपये देने होंगे। जिसके बाद इसकी ऑन रोड कीमत 13.15 लाख रुपये हो जाती है।

    एक लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI

    अगर इस गाड़ी के बेस वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में एक लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 12.15 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 12.15 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 19556 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

    कितनी महंगी पड़ेगी कार

    अगर आप नौ फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 12.15 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 19556 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Volkswagen Taigun के बेस वेरिएंट के लिए करीब 4.27 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आप कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 17.42 लाख रुपये देंगे।

    किनसे होगा मुकाबला

    फॉक्‍सवैगन की ओर से ताइगुन को मिड साइज एसयूवी के तौर पर ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी का बाजार में सीधा मुकाबला Maruti Suzuki Grand Vitara, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Mahindra Scorpio N, MG Hector, Kia Seltos जैसी एसयूवी के साथ होता है।