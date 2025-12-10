Toyota Hyryder के CNG वेरिएंट को है घर लाना, तीन लाख रुपये की Down Payment के बाद जाएगी कितनी EMI, पढ़ें खबर

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल टोयोटा की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर Toyota Hyryder को ऑफर किया जाता है। अगर आप इसके CNG वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं और तीन लाख रुपये की डाउनपेमेंट करने के बाद गाड़ी को घर लाना चाहते हैं, तो हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

Toyota Hyryder Price Toyota की ओर से Urban Cruiser Hyryder को मिड साइज एसयूवी के तौर पर ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी को CNG के साथ S वेरिएंट के तौर पर ऑफर किया जाता है। इस गाड़ी के बेस वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 13.33 लाख रुपये है। इस गाड़ी को अगर दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो करीब 1.33 लाख रुपये आरटीओ और करीब 62 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। इसके साथ ही टीसीएस चार्ज के तौर पर करीब 13 हजार रुपये भी जाएंगे। जिसके बाद Toyota Hyryder CNG on road price करीब 15.41 लाख रुपये के आस-पास हो जाती है।

तीन लाख Down Payment के बाद कितनी EMI अगर आप इस गाड़ी के CNG वेरिएंट को खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में तीन लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 12.41 लाख रुपये को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको 9 फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 12.41 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने 19979 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।