Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Toyota Hyryder के CNG वेरिएंट को है घर लाना, तीन लाख रुपये की Down Payment के बाद जाएगी कितनी EMI, पढ़ें खबर

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 08:29 AM (IST)

    Car Finance Plan: वाहन निर्माता Toyota की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर Urban Cruiser Hyryder को ऑफर किया जाता है। अगर आप भी इस एसयूवी के CNG वेरिएं ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल टोयोटा की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर Toyota Hyryder को ऑफर किया जाता है। अगर आप इसके CNG वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं और तीन लाख रुपये की डाउनपेमेंट करने के बाद गाड़ी को घर लाना चाहते हैं, तो हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Toyota Hyryder Price

    Toyota की ओर से Urban Cruiser Hyryder को मिड साइज एसयूवी के तौर पर ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी को CNG के साथ S वेरिएंट के तौर पर ऑफर किया जाता है। इस गाड़ी के बेस वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 13.33 लाख रुपये है। इस गाड़ी को अगर दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो करीब 1.33 लाख रुपये आरटीओ और करीब 62 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। इसके साथ ही टीसीएस चार्ज के तौर पर करीब 13 हजार रुपये भी जाएंगे। जिसके बाद Toyota Hyryder CNG on road price करीब 15.41 लाख रुपये के आस-पास हो जाती है।

    तीन लाख Down Payment के बाद कितनी EMI

    अगर आप इस गाड़ी के CNG वेरिएंट को खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में तीन लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 12.41 लाख रुपये को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको 9 फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 12.41 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने 19979 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

    कितनी महंगी पड़ेगी कार

    अगर आप 9 फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 12.41 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 19979 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Toyota Hyryder CNG के लिए करीब 4.36 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 19.78 लाख रुपये हो जाएगी।

    किनसे होता है मुकाबला

    Toyota की ओर से Hyryder को मिड साइज एसयूवी के तौर पर ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से इस गाड़ी का बाजार में सीधा मुकाबला Kia Seltos, Hyundai Creta, Honda Elevate, Maruti Grand Vitara, Mahindra XUV 700, Scorpio N जैसी SUVs के साथ होता है।

     