Toyota की कारों को खरीदने पर होगी तगड़ी बचत, दिसंबर में मिल रहे लाखों रुपये के Discount Offer

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Toyota की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से दिसंबर महीने में अपनी कारों पर बेहतरीन डिस्‍काउंट ऑफर किए जा रहे हैं। टोयोटा की ओर से ऑफर की जाने वाली किस गाड़ी पर इस महीने कितना डिस्‍काउंट ऑफर किया जा रहा है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Toyota Land Cruiser 300 पर कितना डिस्‍काउंट टोयोटा की ओर से प्रीमियम एसयूवी के तौर पर टोयोटा लैंड क्रूजर को ऑफर किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर महीने में इस गाड़ी पर निर्माता की ओर से सबसे ज्‍यादा बचत का मौका दिया जा रहा है। इस एसयूवी को खरीदने पर अधिकतम 13.67 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है।

Toyota Vellfire पर कितनी होगी बचत टोयोटा की ओर से वेलफायर को भी लग्‍जरी एमपीवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस गाड़ी को दिसंबर में खरीदने पर अधिकतम 7.55 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है। Toyota Camry पर भी होगी बचत टोयोटा की ओर से लग्‍जरी सेडान कार के तौर पर कैमरी की बिक्री की जाती है। अगर इस गाड़ी को दिसंबर महीने में खरीदा जाता है तो अधिकतम 3.04 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है।

Toyota Hilux पर कितनी होगी बचत टोयोटा की ओर से पिक-अप ट्रक के तौर पर Toyota Hilux की बिक्री की जाती है। इस महीने इस गाड़ी को खरीदने पर अधिकतम 1.10 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है।

Toyota Glanza पर कितनी होगी बचत टोयोटा की ओर से हैचबैक कार के तौर पर ग्‍लैंजा को ऑफर किया जाता है। दिसंबर में इस गाड़ी को खरीदने पर एक लाख रुपये तक की बचत हो सकती है। यह ऑफर इसके मैनुअल वेरिएंट्स पर दिया जा रहा है, जिसमें ई वेरिएंट शामिल नहीं है। इस कार के ऑटोमैटिक वेरिएंट्स पर भी 98 हजार रुपये तक के ऑफर मिल रहे हैं।

Toyota Hyryder पर कितनी होगी बचत टोयोटा मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में हाइराइडर की बिक्री करती है। इस महीने इस एसयूूवी पर 55 हजार रुपये से लेकर 96 हजार रुपये तक के ऑफर दिए जा रहे हैं। एसयूवी के हाइब्रिड वेरिएंट्स पर सबसे ज्‍यादा बचत हो सकती है।

Toyota Taisor पर क्‍या है ऑफर टोयोटा की कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी टेजर पर भी इस महीने 43 हजार से 49 हजार रुपये तक के ऑफर दिए जा रहे हैं। इस गाड़ी के नॉन टर्बो वेरिएंट्स पर सबसे ज्‍यादा बचत का मौका मिल रहा है।

Toyota Rumion पर भी है ऑफर टोयोटा की बजट एमपीवी रुमियन पर भी इस महीने हजारों रुपये की बचत का मौका मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक इस गाड़ी को दिसंबर में खरीदने पर 30 हजार रुपये तक की बचत की जा सकती है।