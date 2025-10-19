Language
    Toyota Hyryder के बेस वेरिएंट को है घर लाना, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद जाएगी कितनी EMI, पढ़ें खबर

    Updated: Sun, 19 Oct 2025 08:29 AM (IST)
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 08:29 AM (IST)

    Car Finance Plan: Toyota की ओर से मिड साइज SUV के तौर पर Urban Cruiser Hyryder को ऑफर किया जाता है। अगर आप भी इस गाड़ी के बेस वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं तो इसके लिए दो लाख रुपये की Down Payment देने के बाद कितने रुपये महीने की EMI देनी (Toyota Hyryder Down Payment and EMI) होगी। आइए जानते हैं।

    Toyota Urban Cruiser Hyryder के बेस वेरिएंट के लिए कितनी जाएगी EMI

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। टोयोटा की ओर से भारत में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में Toyota Hyryder SUV को ऑफर किया जाता है। अगर आप इसके बेस वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं और दो लाख रुपये की डाउनपेमेंट करने के बाद गाड़ी को घर लाना चाहते हैं, तो हर महीने कितने रुपये की EMI देनी (Toyota Hyryder Down Payment and EMI) होगी। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

    Toyota Hyryder Price

    Toyota की ओर से Urban Cruiser Hyryder के बेस वेरिएंट के तौर पर E को ऑफर किया जाता है। इस गाड़ी के बेस वेरिएंट की एक्‍स शोरूम (Toyota Urban Cruiser Hyryder Price) कीमत 10.95 लाख रुपये है। इस गाड़ी को अगर दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो करीब 1.10 लाख रुपये आरटीओ और करीब 53 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। इसके साथ ही टीसीएस चार्ज के तौर पर 13948 रुपये भी जाएंगे। जिसके बाद Toyota Hyryder on road price करीब 12.68 लाख रुपये के आस-पास हो जाती है।

    दो लाख Down Payment के बाद कितनी EMI

    अगर आप इस गाड़ी के बेस वेरिएंट को खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 10.68 लाख रुपये को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको 9 फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 10.68 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने 17188 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी। 

    कितनी महंगी पड़ेगी कार

    अगर आप 9 फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 10.68 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 17188 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Toyota Hyryder के लिए करीब 3.75 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 16.43 लाख रुपये हो जाएगी।

    किनसे होता है मुकाबला

    Toyota की ओर से Hyryder को कंपनी चार मीटर से बड़ी एसयूवी के तौर पर ऑफर करती है। कंपनी की ओर से इस गाड़ी का बाजार में सीधा मुकाबला Kia Seltos, Hyundai Creta, Honda Elevate, Maruti Grand Vitara, Maruti Victoris, Volkswagen Taigun, Skoda kushaq, Mahindra XUV 700, Scorpio N जैसी SUVs के साथ होता है।