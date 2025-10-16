ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में टोयोटा की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर अर्बन क्रूजर हाइराइडर की बिक्री भी की जाती है। अब इस एसयूवी को नए एयरो एडिशन (Urban Cruiser Hyryder Aero Edition) के साथ लॉन्‍च किया गया है। इस एडिशन में किस तरह की खासियत को दिया गया है। इसे किस कीमत पर लॉन्‍च किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लॉन्‍च हुआ नया एडिशन टोयोटा की ओर से मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में ऑफर की जाने वाली अर्बन क्रूजर हाइराइडर को एयरो एडिशन के साथ भारतीय बाजार में लॉन्‍च कर दिया गया है। निर्माता की ओर से इस एडिशन में कई कॉस्‍मैटिक बदलाव किए हैं।

क्‍या है खासियत टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर के एयरो एडिशन में निर्माता की ओर से नया फ्रंट स्‍पॉयलर, रियर स्‍पॉयलर, साइड स्‍कर्ट के साथ ही खास स्‍टाइलिंग किट के साथ ऑफर किया गया है। इंजन में नहीं हुआ बदलाव जानकारी के मुताबिक एसयूवी के इंजन में किसी भी तरह के बदलाव को नहीं किया गया है। इसमें मौजूदा इंजन के विकल्‍प को ही दिया गया है। इसमें अभी 1.5 लीटर की क्षमता का सामान्‍य, स्‍ट्रॉन्‍ग हाइब्रिड और सीएनजी इंजन के विकल्‍प को दिया जाता है। जिसके साथ पांच और छह स्‍पीड के ट्रांसमिशन के विकल्‍प भी दिए जाते हैं।

कितनी है कीमत टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर की एक्‍स शोरूम कीमत 10.94 लाख रुपये से शुरू होती है। इसके एयरो एडिशन को सभी वेरिएंट्स में उपलब्‍ध करवाया गया है। जिसके लिए खास किट को लगवाना होगा। इस किट के लिए 31999 रुपये अतिरिक्‍त देने होंगे।