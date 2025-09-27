Toyota Urban Cruiser Hyryder के बेस वेरिएंट को है घर लाना, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद कितनी जाएगी EMI, पढ़ें खबर

Car Finance Plan भारत में Toyota की ओर से Urban Cruiser Hyryder को मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी के बेस वेरिएंट को खरीदकर घर लाने का मन बना रहे हैं तो दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर घर लाया जा सकता है। आइए जानते हैं।

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में Toyota की ओर से Mid Size SUV सेगमेंट में Toyota Urban Cruiser Hyryder को बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। कंपनी की ओर से इसके बेस वेरिएंट के तौर पर E को ऑफर किया जाता है। अगर आप भी इस एसयूवी के बेस वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं और सिर्फ दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद गाड़ी को घर लाना चाहते हैं, तो हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

Toyota Urban Cruiser Hyryder कीमत Toyota की ओर से Urban Cruiser Hyryder के बेस वेरिएंट के तौर पर E को ऑफर किया जाता है। इसको 10.94 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर भारतीय बाजार में उपलब्‍ध करवाया जाता है। इस गाड़ी को अगर दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो करीब 1.10 लाख रुपये आरटीओ, करीब 53 हजार रुपये का इंश्‍योरेंस और 11 हजार रुपये टीसीएस चार्ज के तौर पर देने होंगे। जिसके बाद Toyota Urban Cruiser Hyryder E on road price करीब 12.68 लाख रुपये के आस-पास हो जाती है।

दो लाख Down Payment के बाद कितनी जाएगी EMI अगर आप इस गाड़ी के बेस वेरिएंट E को खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 10.68 लाख रुपये को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 10.68 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने 15650 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

कितनी महंगी पड़ेगी Toyota Urban Cruiser Hyryder अगर आप नौ फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 10.68 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 15650 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Toyota की इस SUV के लिए करीब 4.34 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 17.02 लाख रुपये हो जाएगी।