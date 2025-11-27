Tata Sierra Vs Kia Seltos: माइलेज, फीचर्स और कीमत के मामले में किस एसयूवी को खरीदना होगा बेहतर, जानें डिटेल

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल टाटा मोटर्स की ओर से हाल में ही मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में Tata Sierra को लॉन्‍च किया गया है। बाजार में इस एसयूवी का सीधा मुकाबला Kia Seltos के साथ होगा। इंजन, माइलेज और फीचर्स के मामले में दोनों में से कौन सी एसयूवी को खरीदना बेहतर विकल्‍प हो सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Tata Sierra Vs Kia Seltos इंजन टाटा मोटर्स की ओर से Tata Sierra एसयूवी को हाल में ही लॉन्‍च किया गया है। इस एसयूवी में निर्माता की ओर से 1.5 लीटर की क्षमता के तीन इंजन का विकल्‍प दिया गया है। जिससे इसे 75.8 किलोवाट की पावर और 139 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसे मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों तरह के ट्रांसमिशन के विकल्‍प के साथ ऑफर किया गया है।

वहीं Kia Seltos में 1.5 लीटर की क्षमता का पेट्रोल इंजन दिया जाता है। जिससे एसयूवी को 115 पीएस की पावर और 144 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें 6स्‍पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और आईवीटी, आईएमटी ट्रांसमिशन का विकल्‍प मिलता है।

Tata Sierra Vs Kia Seltos फीचर्स टाटा की ओर से सिएरा एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स को दिया गया है। इस एसयूवी में LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स, फ्लश डोर हैंडल, कॉर्नरिंग फॉग लैंप, ट्रिपल स्क्रीन, वायरलेस एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्‍ले, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंडस्पॉट मॉनिटरिंग सिस्‍टम, HypAR HUD, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 12 स्पीकर के साथ Dolby Atmos ऑडियो सिस्‍टम, Sonic Shaft साउंड बार, 5G कनेक्टिविटी, सेगमेंट में सबसे बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और इलेक्ट्रिक फ्रंट सीट्स, रियर सनशेड, एयर प्यूरीफायर, कूल्ड ग्‍लोव बॉक्‍स, पावर्ड टेलगेट, टेरेन मोड्स, पैडल शिफ्टर्स जैसे फीचर्स को दिया गया है।

वहीं Kia Seltos में एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल, एलईडी फॉग लैंप, 18 इंच व्‍हील्‍स, शॉर्क फिन एंटीना, स्‍पोर्ट्स एग्‍जॉस्‍ट, पैनोरमिक सनरूफ, ब्‍लैक इंटीरियर, 360 डिग्री कैमरा, पार्किंग सेंसर, फ्रंट वेंटिलेटिड सीट्स, ड्यूल जोन एसी, बोस प्रीमियम साउंड सिस्‍टम, आठ इंच इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, 10.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम जैसे फीचर्स दिए जाते हैं।

Tata Sierra Vs Kia Seltos सेफ्टी फीचर्स टाटा की ओर से सिएरा एसयूवी में कई बेहतरीन सेफ्टी फीचर को ऑफर किया गया है। इस एसयूवी में छह एयरबैग, 20लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS), ईएसपी, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल-होल्ड असिस्ट, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर वाइपर और वॉशर, रियर डिफॉगर, आइसोफिक्‍स चाइल्‍ड एंकरेज जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।

वहीं Kia Seltos में भी छह एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, ADAS, आइसोफिक्‍स चाइल्‍ड एंकरेज, पार्किंग सेंसर, ऑटो लाइट कंट्रोल, बीएएस, ईएससी, वीएसएम, हिल स्‍टार्ट असिस्‍ट, ईएसएस, स्‍पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक-अनलॉक, ब्‍लाइंड व्‍यू मॉनिटर जैसे सेफ्टी फीचर्स को ऑफर किया जाता है।

Tata Sierra Vs Kia Seltos कीमत टाटा की ओर से सिएरा को 11.49 लाख रुपये की इंट्रोडक्‍ट्री एक्‍स शोरूम कीमत पर लॉन्‍च किया गया है। यह इसके बेस वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत है और बाकी वेरिएंट्स की कीमत की जानकारी नहीं दी गई है।