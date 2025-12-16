ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में Tata Motors की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से नवंबर 2025 में ही मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में Tata Sierra को लॉन्‍च किया गया है। इस एसयूवी में कई वेरिएंट्स के विकल्‍प दिए हैं। लेकिन अगर आप इसे खरीदने का मन बना रहे हैं तो किस वेरिएंट को खरीदना Value For Money साबित हो सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Tata Sierra का कौन सा वेरिएंट है Value For Money टाटा मोटर्स की ओर से सिएरा को मिड साइज एसयूवी के तौर पर ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी में कई वेरिएंट्स के विकल्‍प दिए जाते हैं। लेकिन इनमें से Adventure Plus वेरिएंट सबसे ज्‍यादा बेहतर विकल्‍प साबित हो सकता है।

कैसे हैं फीचर्स निर्माता की ओर से एडवेंचर प्‍लस वेरिएंट में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाता है। इस वेरिएंट में सुपर ग्‍लाइड सस्‍पेंशन, 31.24 सेमी इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, 26.03 सेमी डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, नॉर्मल, वेट और रफ टैरेन मोड, मूड लाइट, कूल्‍ड ग्‍लोव बॉक्‍स, बॉस मोड, थाई सपोर्ट एक्‍सटेंडर, 360 डिग्री कैमरा, एलईडी फॉग लैंप, फ्रंट पार्किंग सेंसर, रूफ रेल, पैनोरमिक सनरूफ, रेन सेंसिंग वाइपर, ड्यूल जोन ऑटो एसी, हिडन रियर वाइपर और वॉशर, वायरलेस एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्‍ले, क्रूज कंट्रोल, टीपीएमएस, छह एयरबैग, ईएसपी, पंचर रिपेयर किट, आइसोफिक्‍स चाइल्‍ड एंकरेज जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं।