    Value For Money Variant: Tata Sierra खरीदने की कर रहे हैं तैयारी, कौन सा वेरिएंट होगा बेहतर विकल्‍प

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 05:41 PM (IST)

    Value For Money Variant: Tata Motors की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से कुछ समय पहले लॉन्‍च की गई ...और पढ़ें

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में Tata Motors की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से नवंबर 2025 में ही मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में Tata Sierra को लॉन्‍च किया गया है। इस एसयूवी में कई वेरिएंट्स के विकल्‍प दिए हैं। लेकिन अगर आप इसे खरीदने का मन बना रहे हैं तो किस वेरिएंट को खरीदना Value For Money साबित हो सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    Tata Sierra का कौन सा वेरिएंट है Value For Money

    टाटा मोटर्स की ओर से सिएरा को मिड साइज एसयूवी के तौर पर ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी में कई वेरिएंट्स के विकल्‍प दिए जाते हैं। लेकिन इनमें से Adventure Plus वेरिएंट सबसे ज्‍यादा बेहतर विकल्‍प साबित हो सकता है।

    कैसे हैं फीचर्स

    निर्माता की ओर से एडवेंचर प्‍लस वेरिएंट में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाता है। इस वेरिएंट में सुपर ग्‍लाइड सस्‍पेंशन, 31.24 सेमी इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, 26.03 सेमी डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, नॉर्मल, वेट और रफ टैरेन मोड, मूड लाइट, कूल्‍ड ग्‍लोव बॉक्‍स, बॉस मोड, थाई सपोर्ट एक्‍सटेंडर, 360 डिग्री कैमरा, एलईडी फॉग लैंप, फ्रंट पार्किंग सेंसर, रूफ रेल, पैनोरमिक सनरूफ, रेन सेंसिंग वाइपर, ड्यूल जोन ऑटो एसी, हिडन रियर वाइपर और वॉशर, वायरलेस एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्‍ले, क्रूज कंट्रोल, टीपीएमएस, छह एयरबैग, ईएसपी, पंचर रिपेयर किट, आइसोफिक्‍स चाइल्‍ड एंकरेज जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं।

    फ़ीचर (Feature) विवरण (Description)
    सस्पेंशन सुपर ग्‍लाइड सस्‍पेंशन
    इंफोटेनमेंट सिस्टम 31.24 सेमी इंफोटेनमेंट सिस्‍टम
    ड्राइवर डिस्प्ले 26.03 सेमी डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर
    टेरेन मोड नॉर्मल, वेट और रफ टैरेन मोड
    लाइटिंग मूड लाइट, एलईडी फॉग लैंप
    एयर कंडीशनिंग ड्यूल जोन ऑटो एसी
    स्टोरेज कूल्‍ड ग्‍लोव बॉक्‍स
    सीटिंग कम्फर्ट बॉस मोड, थाई सपोर्ट एक्‍सटेंडर
    कैमरा/सेंसर 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर
    रूफ पैनोरमिक सनरूफ, रूफ रेल
    वाइपर रेन सेंसिंग वाइपर, हिडन रियर वाइपर और वॉशर
    कनेक्टिविटी वायरलेस एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्‍ले
    सेफ्टी फीचर्स छह एयरबैग, ईएसपी, टीपीएमएस, आइसोफिक्‍स चाइल्‍ड एंकरेज
    अन्य क्रूज कंट्रोल, पंचर रिपेयर किट

     

    कितना दमदार इंजन

    Tata Sierra के Adventure Plus वेरिएंट में निर्माता की ओर से मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 1.5 लीटर की क्षमता का पेट्रोल रेवोट्रॉन इंजन, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 1.5 लीटर की क्षमता का क्रायोजेट डीजल इंजन और ऑटोमैट्रिक ट्रांसमिशन के साथ 1.5 लीटर की क्षमता का 1.5 लीटर टीजीडीआई हाइपेरियन और 1.5 लीटर की क्षमता का क्रायोजेट इंजन का विकल्‍प मिलता है।

    कितनी है कीमत

    टाटा सिएरा के एडवेंचर प्‍लस वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 15.99 लाख रुपये से शुरू होती है और इस वेरिएंट में सबसे महंगे वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 18.49 लाख रुपये है।