    Tata Safari के बेस वेरिएंट को है घर लाना, पांच लाख रुपये की Down Payment के बाद जाएगी कितनी EMI, पढ़ें खबर

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 08:29 AM (IST)

    Car Finance Plan: Tata की ओर से SUV सेगमेंट में Tata Safari के कई वेरिएंट्स और एडिशन को ऑफर किया जाता है। इसके बेस वेरिएंट को खरीदकर घर लाने का मन बना रहे हैं तो सिर्फ पांच लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर एसयूवी को घर लाया जा सकता है। आइए जानते हैं।

    टाटा सफारी के लिए कितनी देनी होगी EMI

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माता Tata Motors की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से सात सीटों वाली एसयूवी के तौर पर Tata Safari की बिक्री की जाती है। अगर आप भी इसके बेस वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं तो पांच लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर इसे घर लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    Tata Safari Price

    टाटा की ओर से एसयूवी सेगमेंट में ऑफर की जाने वाली Tata Safari के बेस वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 14.66 लाख रुपये है। इसे दिल्‍ली में खरीदने पर करीब 14.66 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के अलावा करीब 1.83 लाख रुपये आरटीओ और इंश्‍योरेंस के करीब 86 हजार रुपये देने होंगे। साथ ही 14662 रुपये का टीसीएस चार्ज भी देना होगा। जिसके बाद एसयूवी की ऑन रोड कीमत 17.50 लाख रुपये हो जाएगी।

    पांच लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI

    अगर इस गाड़ी के बेस वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में पांच लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 12.50 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 12.50 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 20111 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

    कितनी महंगी पड़ेगी कार

    अगर आप नौ फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 12.50 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 20111 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Tata Safari के लिए करीब 4.39 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आप कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 21.89 लाख रुपये हो जाएगी।

    किनसे होगा मुकाबला

    टाटा ओर से सफारी को सात सीटों वाली एसयूवी सेगमेंट में लाया जाता है। इसे कई बेहतरीन फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स के साथ ऑफर किया जाता है। ऐसे में इसका सीधा मुकाबला JSW MG Hector Plus, Mahindra Scorpio N, Mahindra XUV 700 जैसी एसयूवी के साथ होता है।