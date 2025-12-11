Tata Punch के बेस वेरिएंट को है घर लाना, एक लाख रुपये की Down Payment के बाद कितनी जाएगी EMI, पढ़ें खबर

Tata Punch Price

टाटा मोटर्स की ओर से पंच एसयूवी को पेट्रोल के साथ ऑफर किया जाता है। SUV के बेस वेरिएंट के तौर पर Pure की बिक्री की जाती है। इस एसयूवी के बेस वेरिएंट को 5.50 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है। अगर इसे दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो 5.50 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के साथ ही इस पर रजिस्‍ट्रेशन, इंश्‍योरेंस भी देना होगा। इस गाड़ी को खरीदने के लिए करीब 22 हजार रुपये का रजिस्‍ट्रेशन टैक्‍स, करीब 33 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। जिसके बाद गाड़ी की दिल्‍ली में ऑन रोड कीमत 6.05 लाख रुपये हो जाती है।