Tata Punch के बेस वेरिएंट को है घर लाना, एक लाख रुपये की Down Payment के बाद कितनी जाएगी EMI, पढ़ें खबर
Car Finance Plan: भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Tata Motors की ओर से कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में Tata Punch को ऑफर किया जाता है। इस एसयू ...और पढ़ें
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में एसयूवी सेगमेंट के वाहनों को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। टाटा की ओर से सबसे सस्ती एसयूवी के तौर पर Tata Punch को ऑफर किया जाता है। Tata की इस एसयूवी के बेस वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं तो एक लाख रुपये की Down Payment के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
Tata Punch Price
टाटा मोटर्स की ओर से पंच एसयूवी को पेट्रोल के साथ ऑफर किया जाता है। SUV के बेस वेरिएंट के तौर पर Pure की बिक्री की जाती है। इस एसयूवी के बेस वेरिएंट को 5.50 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है। अगर इसे दिल्ली में खरीदा जाता है तो 5.50 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत के साथ ही इस पर रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस भी देना होगा। इस गाड़ी को खरीदने के लिए करीब 22 हजार रुपये का रजिस्ट्रेशन टैक्स, करीब 33 हजार रुपये इंश्योरेंस के देने होंगे। जिसके बाद गाड़ी की दिल्ली में ऑन रोड कीमत 6.05 लाख रुपये हो जाती है।
एक लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI
अगर Tata Punch के बेस वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में एक लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 5.05 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्याज के साथ सात साल के लिए 5.05 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 8125 रुपये की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।
कितनी महंगी पड़ेगी Car
अगर आप नौ फीसदी की ब्याज दर के साथ सात साल के लिए 5.05 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 8125 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Tata Punch के बेस वेरिएंट के लिए करीब 1.77 लाख रुपये बतौर ब्याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्स शोरूम, ऑन रोड और ब्याज मिलाकर करीब 7.82 लाख रुपये हो जाएगी।
किनसे होता है मुकाबला
Tata की ओर से Punch को कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में लाया जाता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Nissan Magnite, Renault Kiger, Hyundai Exter जैसी एसयूवी के साथ होता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।