    Fog Tips: सर्दियों में कार के अंदर नहीं रहेगी धुंध और बदबू, AC और हीटर की ये सेटिंग बदल देगी आपके सफर का अनुभव

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 10:00 AM (IST)

    सर्दियों में लोग दो पहिया वाहन के मुकाबले कार का सबसे ज्‍यादा उपयोग करते हैं। लगातार उपयोग के कारण कार में कई तरह की परेशानी आ सकती हैं। जिनमें कार के ...और पढ़ें

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत के उत्‍तरी राज्‍यों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इस दौरान अधिकतर लोग दो पहिया वाहन की जगह कार से सफर करते हैं। कई कारणों से कार के अंदर सर्दियों में बदबू आने लगती है और तापमान कम होने के कारण धुंध भी जमने लगती है। आपकी कार में भी इस तरह की समस्‍या आती है तो एसी की सेटिंग को किस तरह करने के बाद इस परेशानी को दूर किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    सर्दियों में जमती है धुंध

    सर्दियों के समय जब कार के अंदर और बाहर के तापमान में अंतर आ जाता है तब कार की विंडशील्‍ड पर धुंध जमने लगती है। विंडशील्‍ड पर धुंध जमने के कारण विजिबिलिटी कम हो जाती है और हादसा होने का खतरा भी बढ़ जाता है।

    आती है बदबू

    सर्दियों में कार में धुंध जमने के साथ ही एक और समस्‍या काफी लोगों को परेशान करती है और वह समस्‍या बदबू की होती है। अधिकतर लोग अपनी कार में ही कई तरह की चीजों को खाते और पीते हैं। सर्दियों में ऐसी चीजों के टुकड़े रह जाते हैं और कम तापमान के कारण नमी भी होती है जिस कारण कार से बदबू आने लग जाती है।

    एसी की सेटिंग से मिलेगी राहत

    अगर आप भी ऊपर बताई दोनों समस्‍याओं से परेशान हो रहे हैं तो इसके लिए हजारों रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसकी जगह सिर्फ एसी की सेटिंग को सही करके भी समस्‍या को दूर किया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ एसी के री-सर्कुलेशन के बटन को बंद करना होता है। जिसके बाद कार के अंदर नमी और बदबू दोनों ही समस्‍याओं से राहत मिल जाती है।

    कैसे करें सेट

    आमतौर पर कारों में एसी पैनल में री-सर्कुलेशन के बटन को ऑन ही रखा जाता है। इसका फायदा गर्मियों तो मिलता है, लेकिन सर्दियों में इस तरह की सेटिंग से परेशानी भी हो सकती है। इसलिए सर्दियों में री-सर्कुलेशन के बटन को बंद कर देना चाहिए। इससे बाहर की ताजी हवा कार के अंदर आती है और इससे न सिर्फ धुंध को हटाने में मदद मिलती है बल्कि कार के अंदर लगातार ताजी हवा आने के कारण बदबू भी ज्‍यादा समय तक रूक नहीं पाती।